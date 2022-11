Prohibir exhibir cigarros, pondrá en riesgo a 1.2 millones de comercios y 2 millones de empleos: ANPEC.

Alrededor de 1.2 millones de pequeñas tiendas tendrán efectos negativos y se pondrán en riesgo dos millones de empleos, de prohibirse la exhibición de cigarros, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comercios (Anpec).

Por lo anterior, hizo un llamado al gobierno federal, en particular a la Secretaría de Salud, así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quienes pretenden prohibir la exhibición de productos legales, como las cajetillas de cigarros, en los puntos de venta del país.

Advirtió que de implementarse esta medida, las consecuencias serían "catastróficas" para los dueños y trabajadores de los pequeños comercios en un contexto de alta inflación, disminución del consumo y bajo crecimiento económico.

Vender productos legales a escondidas pone en riesgo a 1.2 millones de pequeños comercios y a sus 2 millones de empleos en todo el país al igual que el sustento de nuestras familias. Los pequeños comerciantes le decimos a la COFEPRIS: Déjenos trabajar a la luz de la legalidad Anpec

Indicó que el ocultamiento de la mercancía no cancelará la demanda, por el contrario, “la catapulta”, ya que lo que se prohíbe al final del día se promueve.

“ El que no enseña no vende. El que no vende, quiebra ”, enfatizó el presidente de Anpec, Cuauhtémoc Rivera, quien aseguró que la prohibición “nos recuerda el oscurantismo medieval, autoritario y obsceno que pretendió sumergir a la humanidad en las tenebras de la ignorancia sin conseguirlo”.

Enfatizó que con la presunta medida de esconder mercancía legal para la venta, lo único que se va a conseguir, les que se promueva y fortalezca el mercado informal de la venta de cigarros de contrabando, piratas.

En qué cabeza cabe proponer una medida en donde se ponen en riesgo miles de empleos del pequeño comercio, la economía y salud del consumidor; así como la hacienda pública al incrementarse la evasión fiscal, la seguridad pública Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec

Aseguró que la medida solo facilitaría las finanzas de las pandillas con la venta de cigarro piratas, “caja chica que solventa la nómina de sus ejércitos que azotan la seguridad pública del país”, finalizó.

RFH