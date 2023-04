¿Cancelaron o retrasaron tu vuelo? Esto es a lo que tienes derecho, según Profeco

Llegas muy contento o contenta al aeropuerto. Todo va bien, porque incluso hasta sin documentar, estás dos horas antes para que no haya ningún problema con tu vuelo, con tu abordaje o tu equipaje de mano. Pero la cosa se comienza a complicar cuando, de la nada, recibes un mensaje o un correo electrónico que te indica que tu vuelo fue retrasado o, peor aún, cancelado.

No sabes qué hacer, no sabes si cancelarlos en redes, no sabes si tienes que ir a mostrador, si quedarte cruzado de brazos y dar por perdido el vuelo. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor te da algunas recomendaciones para que no sufras abusos de las aerolíneas y sepas cuáles son tus derechos al momento de cancelarte o de retrasar tu vuelo.

Pasajeros aguardan su vuelo en el AICM. Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

¿Cuáles son tus derechos si se cancela o retrasa tu vuelo?

En caso de que la aerolínea con la que viajarás cancelara o retrasara tu vuelo, estos son tus derechos como consumidor, de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco:

La aerolínea debe informar con al menos 24 horas de anticipación la salida del vuelo, de manera rápida y expedita

Si el cambio se produce dentro de las 24 horas previas a la salida programada, la aerolínea debe informar al pasajero tan pronto tenga la certeza de que ese cambio no puede evitarse

Las razones de retraso o demora del vuelo, deben ser informadas por medios electrónicos o módulos de atención al pasajero

¿Qué pasa si el retraso es culpa de la aerolínea?

En caso de que la aerolínea sea la responsable de la demora del vuelo, debe compensarte a través de dos opciones:

Superior a una e inferior a cuatro horas: proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

Mayor a dos, pero menor a cuatro horas: en caso de descuento, éste no debe ser menor al 7.5 por ciento del precio del boleto

¿Qué pasa cuando se cancela o el retraso es de más de 4 horas?

En este caso, la aerolínea deberá darte a elegir de entre estas opciones:

El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio de tu boleto o de la parte no realizada del viaje (en caso de escalas)

Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto

Transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje ​

Recuerda que como consumidor o consumidora, tienes derechos, por lo que estos no deben pasar desapercibidos y debes reclamarlos en cuanto te sea posible para que no pierdas el derecho al vuelo que ya habías adquirido.

En este sentido y basados en las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor, deben ser cumplidos, pero sobre todo respetados por las aerolíneas comerciales. Cancelar o posponer un vuelo no es cualquier cosa y deberás reclamar en caso de que la aerolínea te lo informe, sobre todo para que puedas viajar en tiempo y forma a lo que tú tenías previsto, ya sea un viaje de trabajo o de placer.