¿Qué hago si me piden renunciar el mismo día que me contratan?

Estás buscando trabajo desde hace mucho tiempo. De pronto, te llega una oportunidad que no puedas rechazar, porque más allá de que sea un trabajo que no llena por completo tus expectativas, la realidad es que las rentas no se pagan solas ni tampoco los recibos.

Ante esta necesidad, la empresa en la que vas a trabajar te pide que al mismo tiempo firmes tu renuncia, sin embargo, ¿esto es legal? ¿Las empresas o los empleadores tienen derecho o pueden hacer esto? En La Razón te hablamos esta práctica llamada "renuncia anticipada" que tienen muchos patrones en México.

¿Qué es la renuncia anticipada?

Durante el proceso de contratación, muchas empresas suelen recurrir a esta práctica como una forma de "asegurar sus intereses a futuro", sin embargo, la tan llamada "renuncia anticipada" cada vez se hace más recurrente. Esa renuncia anticipada o voluntaria, es un documento que Recursos Humanos hace firmar a los candidatos seleccionados como condicionante para ser contratados.

La Ley Federal del Trabajo considera esta "renuncia voluntaria o anticipada" a la libre manifestación de voluntad del trabajador de terminar con la relación laboral o contrato de trabajo, aunque si esta se realiza en condiciones cuestionables o coercitivas, deberás tener mucho cuidado.

¿Qué pasa si firmo mi renuncia cuando me contratan?

De acuerdo al artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, cuando firma el trabajador su renuncia, ya no tiene derecho al pago de una indemnización ni tampoco al pago de antigüedad, con la excepción de que tenga más de 15 años trabajando para la empresa.

En ese sentido, sólo tendrá derecho al pago de las prestaciones ya generadas como son el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional en la parte proporcional los días que hayas trabajado, lo que se traduce como finiquito. La Ley Federal del Trabajo sí contempla sanciones por esta práctica.

Si te hacen firmar esta hoja en blanco, deberás denunciar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Profedet.