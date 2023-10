Si eres estudiante y quieres una tarjeta de crédito, estos bancos te la ofrecen

Tener una tarjeta de crédito no es cualquier cosa. Es una responsabilidad muy grande, tomando en cuenta que lo primero que tienes que considerar es que no es dinero extra. Quizá en esto radiquen las deudas que muchos adquieren al no pagar a tiempo sus plásticos y que la larga les provoque un historial crediticio negativo.

Si tú eres aún estudiante y quieres tener una tarjeta de crédito, pero no puedes comprobar tus ingresos o simplemente no los tienes, estos bancos que te presentaremos a continuación, tienen para ti diversas opciones de tarjetas para que comiences, entonces, tu vida adulta.

¿Cuáles son las tarjetas de crédito para estudiantes?

Este tipo de tarjetas, son productos financieros diseñados para un sector de la población que no tiene la oportunidad de acceder al financiamiento tradicional de los bancos. A través de ellas puedes hacer compras electrónicas o usar para emergencias, en caso de ser necesario.

Debes tomar en cuenta, eso sí, que los límites de créditos de las tarjetas para estudiantes son más bajos que los normales, ésto depende del nivel de ingresos que compruebes).

Las opciones que presentan algunos bancos, son:

Santander Zero, de Santander

​B Smart Universidades (Citibanamex)

​HSBC Tarjeta de crédito Zero

​Stori Card

​Nu, de NuBank

¿Qué dice la Condusef al respecto?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, informó que si eres estudiante, puedes sacar una tarjeta de crédito en el banco que tenga un plan para ti y para que inicies de manera óptima tu camino financiero.

Toma en cuenta que deberás ser consciente sobre los gastos y no pensar que ese crédito que sacaste, te sirve para comprar impulsivamente, provocando que tardes más tiempo en pagar o incluso que, si no pagas, se te denuncie.