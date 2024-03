Estas son las razones por la que tu tarjeta de crédito NU tiene límite de 0

La Sofipos se están volviendo cada vez más populares, una de ellas es Nu , la cual está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Nubank ofrece alternativas con un estilo "moderno", de acuerdo con su portal oficial su tarjeta de crédito no tiene anualidad, no te cobran al reponerla y no hay cobros por reposición si la pierdes o te la roban. Además de "meses sin intereses, Apple Pay, Google Wallet, sin filas en sucursales, con atención" las 24 horas del día y toda la semana.

¿Por qué la tarjeta de crédito NU tiene límite de 0?

De acuerdo con la página oficial de Nubank, la Tarjeta Garantizada Nu, con límite 0, significa que por el momento no te pueden ofrecer un crédito, sin embargo, te dan una opción alternativa para que puedas comenzar o mejorar tu historial crediticio.

En ese sentido especificaron que "la Tarjeta Garantizada Nu es una alternativa, que con un buen manejo, ayuda a las personas a iniciarse por primera vez o de nueva cuenta en el mundo del crédito y es por eso que se otorga, como una alternativa momentánea, a quienes por alguna razón aún no cuentan con el historial crediticio adecuado cuando solicitan una Tarjeta Nu".

El tener límite de 0 en tu tarjeta de crédito significa lo siguiente:

Historial crediticio limitado: para personas que son nuevas en el mundo del crédito.

Historial crediticio dañado: porque han tenido pagos tardíos o mal manejo.

Extranjeros sin historial crediticio en el país

Ingresos bajos o inestables

Nu ofrece la arjeta Garantizada. Foto: Nu

