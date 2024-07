Es muy importante tener todos los asuntos relacionados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en orden, y en el caso de las compras y adquisiciones que se realizan en efectivo es responsabilidad de los contribuyentes, tener en cuenta todas las obligaciones.

En el caso de la compra y venta de vehículos en efectivo, el Servicio dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene un límite para poder llevar a cabo estas transacciones, también lo hace en el caso de compra de joyas, relojes, obras de arte y boletos para apuestas.

Con cuánto dinero puedo pagar un carro en efectivo

Para este 2024, el límite es de 3 mil 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 348,509.70 pesos, dicho cantidad también se aplica para las cuestiones comentadas anteriormente como son: de joyas, relojes, obras de arte y boletos para apuestas.

Es importante que con la compra de un automóvil se le deba informar al SAT para calcular y liquidar el impuesto que se aplique en el caso.

Es muy importante señalar que dicha tasa es variable, sin embargo, no puede exceder el 35 por ciento del ingreso por la venta. Dicha transacción no paga Impuesto Sobre la Renta (ISR), ello si la diferencia entre el ingreso obtenido y el costo de adquisición no supera tres veces la UMA actualizada, es decir, 105 mil 303 pesos, o si la transacción es entre una persona física y una empresa y el monto no excede los 175 mil pesos.

SAT: Este es el límite de dinero en efectivo con el que puedes pagar un carro sin tener problemas fiscales Foto: Pixabay

Multas y sanciones

Se debe tener en cuenta que se debe de cumplir con las regulaciones fiscales al comprar o vender un vehículo usado para evitar multas y sanciones. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, si no se notifican estas transacciones, se puede ser acreedor a una multa que está entre mil 400 y 17 mil 370 pesos. Asimismo, el no hacerlo podría impactar de manera negativa el tu historial en el Buró de Crédito.