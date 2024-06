Qué te hace el SAT si recibes varios depósitos de 5 mil pesos al mes

Las operaciones bancarias han cambiado a lo largo del tiempo, ahora, lo más popular es utilizar los movimientos de la banca electrónica por SPEI, que es el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios del Banco de México, pues los tiempos de las sucursales bancarias hacen más fácil que los usuarios puedan hacer sus movimientos a través de este medio.

No obstante, hay quienes aún hacen depósitos en efectivo a las cuentas bancarias, y aunque no hay mucho de raro en ello, es necesario destacar que todo depende de la cantidad, pues es sabido que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es la rama dedicada a la recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puede alertarse cuando se trata de sumas superiores a los 15 mil pesos.

Qué pasa si el SAT ve tus depósitos de más de 5 mil pesos

Es de recordar que, como contribuyentes, se tienen diversas obligaciones, en ocasiones los bancos las hacen por sus clientes para evitarte problemas, pero éstos están obligados a notificar al SAT cuando los depósitos son mayores a 15 mil pesos.

Pero, tú dirás, yo no he recibido depósitos en efectivo de más de 15 mil pesos, soy cuidadoso y sólo deposito cuatro veces 5 mil pesos en el mes, pues bien, es importante que sepas que no importa, pues al sumar más de 15 mil pesos en ese mes, se puede notificar al servicio y en dado caso éste investigaría para saber cuál es la procedencia de ese dinero.

Es importante señalar que, en el caso de las transferencias bancarias, no hay ningún problema ya que se trata de un movimiento que es rastreable, pero no te asustes, puedes hacer los depósitos que requieras al mes siempre y cuando, tendrás la manera de demostrar la procedencia lícita de ello.