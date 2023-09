Secretaría de Hacienda defiende deuda de la 4T

La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una conducción eficiente de la deuda pública, cuyo nivel es menor al de las dos administraciones anteriores y sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, afirmó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno y la presentación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2024, sostuvo que el Gobierno actual no es el que endeudó a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El que endeudó a Pemex en 50 mil millones de dólares, pasando de 49 mil millones a más de 100 mil millones de dólares, fue el anterior régimen del presidente (Enrique) Peña Nieto y esa es la realidad; nosotros no hemos aumentado la deuda de Pemex”, añadió.

Estimó que al cierre de este año deuda pública alcance un nivel de 46.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que representa un aumento de 2.8 puntos porcentuales respecto a su nivel de 2018.

“Este incremento es casi una tercera parte del aumento promedio de 8.2 puntos porcentuales del PIB observado en las dos administraciones anteriores”, resaltó en una sesión de más de seis horas.

Así, dijo, respecto a la deuda pública, este Gobierno se ha diferenciado de las anteriores por su conducción eficiente, mantener un nivel estable y sostenible hacia el mediano plazo, a pesar del volátil entorno global en las tasas de interés.

“La conducción eficiente de las finanzas pública ha sido reconocida por las propias agencias calificadoras y organismos internacionales, quienes han destacado la solidez fiscal y la capacidad de adaptación de la economía mexicana ante los retos que plantea el entorno externo”, subrayó.

Ante cuestionamientos de diputados de oposición por el endeudamiento solicitado en el Paquete Económico para 2024 por el Gobierno federal, detalló que se estaría contratando para el año próximo es de 1.9 billones de pesos.

Así, el endeudamiento acumulado durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador pasaría de 43.6 a 48.8 por ciento del PIB, con un aumento de 5.2 puntos porcentuales del producto.

Mencionó que con el expresidente Enrique Peña, la deuda pública pasó de 35.6 a 43.6 por ciento del PIB, es decir, 8.0 puntos porcentuales adicionales, mientras que con Felipe Calderón pasó de 28.2 a 35.6 por ciento del producto, lo que significa 7.4 puntos porcentuales más.

Resaltó el menor endeudamiento de la administración actual se dio a pesar de que no contó con un ingreso extraordinario del Banco de México (Banxico), conocido como remanente de operación, ya que el tipo de cambio no tuvo depreciación y el balance del banco central no resultó en un remanente en sus reservas en dólares.

En contraste, en el Gobierno de Peña Nieto, el remanente de operación fue de 2.7 puntos porcentuales del PIB, mientras que con Calderón fue de 0.7 puntos porcentuales.

“La comparación no nos deja duda que estamos dentro de rango sostenible de deuda sobre PIB debajo del 50 por ciento, según la contabilidad internacional”, expuso el secretario de Hacienda en su comparecencia, durante la cual hubo dos recesos, intercambios verbales entre los propios diputados y el despliegue de mantas de protesta en el pleno, debido a la situación del campo y las partidas presupuestales a los estados.

Resaltó que la pandemia de Covid-19 provocó a esta administración una pérdida de PIB de poco más de 8.0 por ciento en 2020, superior a cualquier choque externo que enfrentaron los Gobiernos de Peña Nieto y Calderón.

Pese a ello, el Gobierno actual está dentro de una trayectoria de deuda sostenible y muy por debajo de los límites de sostenibilidad”, insistió Ramírez de la O.

Además, el aumento de deuda en los sexenios de Peña y Calderón se dio a pesar de que hicieron reformas fiscales que aumentaron la recaudación tributaria, mientras que el Presidente López Obrador no recurrió a estos cambios.

“No recurrió al expediente de la reforma fiscal para aumentar el ingreso tributario porque ya era un intento muy repetido de las últimas administraciones de intentar o de hacer y lograr el planteamiento de reforma fiscal, que significa aumentar los impuestos indirectos y causar zozobra entre los agentes económicos”, comentó.

En cambio, subrayó, el Gobierno actual ha obtenido 1.7 puntos porcentuales de incremento permanente de ingresos tributarios con respecto al PIB sin haber aplicado una reforma para aumentar o crear nuevos impuestos, sino a través de una política fiscal responsable.

Prevé enfriamiento gradual de economía

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que, ante el inicio del enfriamiento gradual de la economía, 2024 será el año de la consolidación, manteniendo al país como un destino atractivo para la inversión global.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, destacó que la propuesta de Paquete Económico 2024 es “responsable y realista”, sienta las bases para una transición responsable y sin sobresaltos hacia la siguiente administración.

Durante el análisis del Quinto Informe de Gobierno y la presentación del Paquete Económico 2024, destacó que el proyecto de Presupuesto para el año próximo apuntala el impulso del crecimiento económico del país bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad, con aumentos en el consumo y la inversión.

“Así, posicionaremos a la economía mexicana en una situación de solidez, ante lo que parece ya un inicio de enfriamiento de la economía gradualmente, según lo que se espera, manteniendo a nuestro país como uno de los destinos más atractivos para inversión global”, añadió.