¿Te hicieron un depósito y no sabes quién fue? Cuidado, podría ser una estafa

Las estafas que involucran tu cuenta bancaria no paran este 2024 y más a comienzos del año cuando la gente está un poco más gastada y busca que la llamada "cuesta de enero" sea lo menos pesada posible. Esto lo aprovechan muy bien los delincuentes que buscan nuevas formas para robar el dinero de tus cuentas bancarias.

Si en estos días, sobre todo en estos días, te hacen un depósito, pero no sabes de quién es o es dinero que no te esperabas, los expertos recomiendan no usar ese monto hasta que no sepas quién te depositó, de lo contrario, podrías ser víctima de una estafa y perderías tu dinero sin darte cuenta.

¿De qué trata esta estafa en la que un desconocido te hace un depósito?

Lo primero que hacen los delincuentes es hacerte un depósito en el que no recibes ningún tipo de aviso o nadie te reclama por ese monto depositado. De igual modo, no puedes rastrear tan fácil la cuenta que te realizó esa transacción. A las pocas horas, recibirás una llamada telefónica de los delincuentes, haciéndote creer que pertenecen a la institución bancaria a la que pertenece tu tarjeta.

Te dicen que hubo un error, que es necesario que devuelvas la cantidad depositada, pero te comienzan a presionar para que hagas la devolución del dinero depositado más otra cantidad que puede ser igual o mayor al monto que te depositaron. Al ser insistentes y presionarte, provocan que hagas en ese momento la transferencia del dinero que no te pertenece más otro monto, para que después prometan que te devolverán el dinero que transferiste de más, aunque esto no ocurrirá nunca, consumándose el robo.

Las recomendaciones para que no seas víctima del fraude

Lo primero que deberás hacer al darte cuenta que recibiste un depósito y no sepas de quién es, es verificar directamente con tu banco antes de realizar cualquier movimiento. Puedes hacerlo vía telefónica o acudiendo personalmente a sucursal, antes de perder tu dinero.

Recuerda que no debes enviar dinero sin una verificación clara de tu banco, así no les darás oportunidad de robar tu dinero.

