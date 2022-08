En tercer trimestre, punto máximo de inflación: Banxico

La inflación en México alcanzará su punto máximo en este tercer trimestre del año, pero es motivo de preocupación porque perjudica a las personas de menos ingresos y puede tener impactos en la pobreza, consideró el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández.

“La inflación, el problema que siempre tiene es eso (puede incrementar la pobreza), esa es la preocupación, que se afecta más a las personas de menores ingresos y puede tener impactos en la pobreza, sin duda; esa es la preocupación y por eso tenemos que resolverlo lo más pronto posible”, agregó el integrante de la Junta de Gobierno del banco central.

En entrevista al final de la reunión del Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México (ABM), dijo que los integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico están preocupados con la inflación, “que es muy alta” y en julio pasado llegó a 8.15 por ciento, su mayor nivel desde diciembre de 2000.

“Estamos preocupados con la inflación, que es muy alta, sabemos que perjudica más a las personas de menos ingresos y por eso estamos tomando decisiones que creemos que van a ayudar a que se reduzca la inflación a partir de los próximos meses”, abundó en referencia a las recientes decisiones de alza en la tasa de referencia del Banxico, actualmente en 8.50 por ciento.

Estamos preocupados con la inflación, que es muy alta, sabemos que perjudica más a las personas de menos ingresos y por eso estamos tomando decisiones que creemos que van a ayudar a que se reduzca

Gerardo Esquivel, Subgobernador del Banxico

Esquivel Hernández estimó que la inflación alcanzará su punto máximo este tercer trimestre, que va de julio a septiembre, y a partir de entonces empezará a bajar, para converger hacia el primer o segundo trimestre de 2024 a su nivel de 3.0 por ciento, que es la meta de largo plazo del Banxico.

Confió en que funcionarán las recientes alzas aplicadas a la tasa de interés objetivo del Banxico para tratar de controlar la inflación, ya que están en un nivel en que puede empezar a operar para reducir la escalada de precios al consumidor.

Sobre a lo posibilidad de reducir el nivel de alzas aplicado a las tasas de referencia en 75 puntos base en las dos últimas decisiones de política monetaria, acotó: “Vamos a ver cómo vienen las próximas cifras de inflación y de información en general de otros indicadores que tomamos en consideración y, en función de eso, tomaremos nuestra decisión en el futuro”.

También recomendó a las familias hacer un racional y razonable de sus recursos, que son escasos, y acopiar información para tomar decisiones en función de la alta inflación y difícil circunstancia económica que estamos viviendo.

Por su parte, el presidente de la ABM, Daniel Becker, coincidió en que preocupa el nivel actual de la inflación, ya que “es el peor impuestos” para la población de menores ingresos y puede ser un elemento que genere morosidad en la banca, aunque hasta ahora se mantenido en niveles manejables de 2.5 por ciento.

Afirmó que la inflación ya llegó a su nivel máximo e iniciará una trayectoria descendiente, “eso no significa que podamos echar las campanas al vuelo, que no nos preocupe o no estemos observantes, pero con la información que tenemos, no vemos nada que nos preocupe desde el punto de vista de la morosidad de la banca”.

En rueda de prensa, estimó que la combinación de una política monetaria prudente de Banxico y el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), han contribuido a contener un incremento más abrupto de la inflación.