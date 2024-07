Universidad Nissan: Sembrando éxito en el camino de sus colaboradores

El deseo de superación, la oportunidad de crecimiento, la búsqueda de la excelencia, y el atreverse a retar lo establecido son elementos que definen a los estudiantes y egresados de Universidad Nissan. Dos ejemplos inspiradores que forman parte de esta iniciativa demuestran el éxito e importancia del impulso al desarrollo profesional de los colaboradores de la marca.

Héctor Ornelas Olmos y Evelin Macias González han transformado sus trayectorias laborales gracias a la formación recibida en Universidad Nissan, institución educativa única en su tipo, que desde 2016 se ha convertido en un pilar fundamental en la mejora continua de los colaboradores de Nissan Mexicana, y el crecimiento profesional y académico de personas dentro y fuera de la compañía.

Héctor ha trabajado en Nissan Mexicana durante 18 años, donde inició como Inspector General de Calidad en Pintura. Decidió estudiar en la Universidad Nissan para mejorar sus oportunidades laborales y personales, con la finalidad de proporcionar una mejor calidad de vida a su familia. Héctor ha cursado el programa de Técnico Superior Universitario (TSU) en Manufactura Automotriz y actualmente se encuentra completando su Ingeniería Industrial Automotriz.

Héctor Ornelas Olmos ha trabajado en Nissan Mexicana durante 18 años, cursó el programa de Técnico Superior Universitario (TSU) en Manufactura Automotriz y actualmente se encuentra completando su Ingeniería Industrial Automotriz en la Universidad Nissan. Foto: Vazquez Gutierrez, Viridiana

“Universidad Nissan me ha permitido vivir valores fundamentales de lo que es Nissan Way, tales como pensar fuera de la caja, enfocarme siempre en el cliente y actuar de manera proactiva. Profesionalmente, esta formación me ha abierto una amplia gama de oportunidades y me ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en mi día a día”, comentó Héctor sobre su experiencia.

Para Héctor y otros estudiantes Universidad Nissan, pertenecer a este programa es una oportunidad para profundizar en sus conocimientos, ser un mejor profesionista y obtener un panorama amplio para ser mejores personas tanto en la industria como en la vida familiar. “Mi objetivo es seguir preparándome, estudiar una maestría y retribuir a Nissan todo lo que me ha dado. A mis profesores y a la Universidad Nissan, les agradezco por la oportunidad, el conocimiento y la posibilidad de crecimiento constante”, concluyó.

Por otro lado, Evelin ha forjado una trayectoria de 28 años dentro de Nissan Mexicana, comenzó como Inspectora General de Calidad en Pintura y posteriormente ascendió a su actual posición como Supervisora General de Línea Final. Evelin estudió para TSU en Manufactura Automotriz en la Universidad Nissan, motivada por el deseo de crecimiento personal y profesional.

En palabras de Evelin: “El conocimiento que recibí en la Universidad Nissan ha sido fundamental para mejorar el desempeño en mi cargo actual. Mi experiencia en una palabra es: ‘superación’. Invitó a mis compañeros a animarse a vivir esta formación que es un reto satisfactorio, sobre todo al ser testigo de cómo tus metas se cumplen”.

Evelin Macias González ha forjado una trayectoria de 28 años dentro de Nissan Mexicana y estudió para Técnico Superior Universitario (TSU) en Manufactura Automotriz en la Universidad Nissan, motivada por el deseo de crecimiento personal y profesional. Foto: Vazquez Gutierrez, Viridiana

Como parte de las aspiraciones de Evelin está el cursar la Ingeniería Industrial Automotriz en la Universidad Nissan. Además, agradece a sus profesores por el compañerismo y la experiencia de aprendizaje compartido, destacando cómo la inclusión y la promoción de perfiles diversos son una característica fundamental en el éxito de esta iniciativa.

Es importante destacar que, la armadora nipona con el objetivo de crear una vía para el desarrollo de talento para sus colaboradores, Universidad Nissan se ha posicionado como una institución innovadora y disruptiva en la industria automotriz. A la fecha, ha graduado a tres generaciones, 191 egresados que han mejorado sus conocimientos y habilidades a través de especializaciones en áreas técnicas e ingeniería, tales como Calidad, Mantenimiento, Producción e Ingeniería Industrial; actualmente, hay 330 alumnos en curso.

Esta iniciativa es parte del programa de Responsabilidad Social de la marca, sustentado en tres pilares esenciales: educación, medio ambiente e inclusión, y es parte de su compromiso por llevar a las personas, dentro y fuera de la empresa, a un mundo mejor.

Finalmente, estos testimonios son un claro reflejo de cómo Universidad Nissan contribuye al desarrollo integral de los colaboradores y fortalece no solo sus habilidades profesionales sino también su impacto positivo en la sociedad.

am