Urgen fondo de inversión en transición energética

Para comenzar con la transición energética de México, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, consideró que se necesita un fondo de inversión específico para el tema que permita crear más infraestructura, acelerar el financiamiento para aprovechar el nearshoring y así tener un crecimiento económico más sostenible.

“Necesitamos un fondo de transición energética y un fondo de transición justa, o sea, la naturaleza de los dos fondos es diferente. La primera es un tipo de fondo de infraestructura y acelerar financiamiento, tomar riesgos, hacer subordinados, llevar instrumentos a los mercados. El segundo es de compensación, entonces tenemos que pensar en este diseño”, dijo.

Durante su participación en el Foro de Criterios ASG en la industria de los seguros, organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Gabriel Yorio sostuvo que con el fenómeno de la relocalización de empresas, se requiere acelerar el financiamiento puesto que hay empresas que se quieren establecer en México y hay otras que no necesariamente se están mudando, pero sí están expandiendo su operación en el país, lo que trae consigo demanda de infraestructura.

Por ello, señaló que la transformación sostenible del país tendrá mucho que ver con la infraestructura que se desarrolle en los próximos seis años, la cual “deberá tener un impacto amigable con el cambio climático, medioambiente y calidad de vida de los mexicanos”.

“No voy a entrar en los cambios estructurales que tiene que tener una economía, lo que les quiero dar es que estamos buscando que los fundamentales económicos de México sean fundamentales económicos más sostenibles, más amigables con el medioambiente (...) Actualmente México crece al 2 por ciento, al 2.5, en realidad lo que quisiéramos es que sea un crecimiento más verde, un crecimiento más equitativo, más compartido, más distribuido y, sobre todo, que cuiden nuestros activos naturales y nuestros activos sociales”, comentó.

El funcionario señaló que una forma de avanzar hacia esta transición es la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible; no obstante, destacó que hay una gran brecha en ella y no únicamente en México, también en el mundo, ya que no se tienen los recursos suficientes para combatir el cambio climático.

De hecho, mencionó que si nuestro país quisiera depender de los balances de los bancos internacionales de desarrollo como el Banco Mundial, éstos no alcanzan ni para el 10 por ciento de la brecha de financiamiento que se les va a movilizar.

“La estrategia es una pieza fundamental en una serie de políticas públicas que un país tiene que seguir, la pregunta que nosotros queremos responder o la contribución que queremos hacer es cómo la podemos financiar”, dijo.

En este sentido, Yorio explicó que es necesario identificar todos los pull de inversión que se podrían tener ya sea capital, equity, deuda e inclusive “herramientas de enaltecimiento de crédito como por ejemplo garantías verdes, un programa de reducción de costos que nos permita movilizar financiamiento e infraestructura más sostenible hacia el futuro”.

“Creo que la estrategia plantea la base de financiamiento en la cual puede descansar los proyectos de infraestructura de la siguiente administración”, agregó.