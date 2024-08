Worky busca mantener el talento laboral en México

Hace dos años, Worky introdujo el primer sistema de nóminas en la nube en el país, convirtiéndose en una herramienta que permite a las empresas gestionar la nómina, los bonos, y las comisiones de las empresas; el contexto perfecto fue la ley outsourcing, que obligó a las compañías a estar más involucradas en la gestión de sus recursos humanos.

En entrevista con La Razón, Carlos de León, director general de Nómina y Servicios de Maquila de Worky señaló que la idea de esta plataforma nació de la necesidad de automatizar los procesos de nómina.

¿Cómo surgió esta idea de crear Worky? Todo nace de la idea de nuestra cofundadora Maya Dadoo, ella venía de trabajar en empresas americanas y en algún punto específicamente trabajó en Ebay y la asignan a México y cuando se lleva todo el paquete de México se da cuenta que pese a que en Estados Unidos todo estaba automatizado, vacaciones, estaba automatizado todo el control, donde estaban los expedientes; aquí en México todo era papel y Excel, y a ella le causa mucho revuelo el darse cuenta la poca automatización que había en todo el ramo de Recursos Humanos, eso fue entre 2014 y 2015; y es donde inicia una idea de emprendimiento de cómo poder automatizar y darle transparencia a los trabajadores. Ya había plataformas globales dedicadas a esto, pero no había nada aterrizado específicamente en México o para empresas mexicanas. Vas a encontrar productos de hace 20 o 30 años, pero específicamente cuál de ellos te valida el RFC, cuál de ellos te valida el CURP, cuando ya entras a ese aspecto es cuando dices aquí hay una oportunidad, es así que nace Avanza Worky, nace con fondeo, nace con un levantamiento de capital, con inversionistas, empieza a tener una aceptación muy rápida, un crecimiento que permite empezar a decir, okay, esto no solamente es para empresas pequeñas y medianas, esto es una necesidad de empresas grandes, sobre todo por la tropicalización de hablar de productos para México y empezamos a desarrollar nómina, llegamos a la ecuación por lo sucedido con la ley del outsourcing. Pasó algo muy curioso, cuando viene la ley, las empresas medianas tienen la necesidad de llevar su propia nómina, ya no era un tema que les llevara un despacho contable o que le tuviera que llevar un tercero, o una empresa de outsourcing y Worky, como parte de la evolución, empieza a llevar un módulo específico de nómina y es la combinación perfecta, porque cuando nace Worky por aquí la nómina no estaba tan ligada, cuando aparece toda esta ley del outsourcing y nace la necesidad de crear toda la parte de nómina, esa parte de nómina también llevó a otro gran desarrollo y oportunidad en México para acabar con el papel y es el control de asistencia.

¿Cómo funciona ya en la práctica? Vamos a dividirlo en tres vertientes muy importantes que es lo que le interesa a las empresas. A las empresas lo primero que les interesa es mantener el talento, tienes que automatizar y ayudar a las empresas para que ese talento se sienta recibido desde el día 1; una de las principales fuentes para que la gente salga de un trabajo arranca la primera semana, porque no lo recibieron bien, porque sus datos no estaban, porque la computadora no funcionaba, e inclusive, le pueden pagar mal, ése es un pilar; otro pilar muy importante es el cálculo perfecto de la nómina, donde nosotros trabajamos y el último es la automatización de todos los flujos que impactan a la nómina; entonces, ¿cómo trabajar para una empresa que tiene entre 500 y 1000 colaboradores? la automatización, la automatización te lleva a tener un proceso moderno y correcto, entonces tú puedes garantizar que la persona sepa qué día llega, tengas sus documentos y reciban la información de Recursos Humanos.

¿A la fecha a cuántos clientes atiende? Hoy tocamos a más de 500 empresas muy enfocados en empresas de más de 200 colaboradores, hemos encontrado un producto correcto a la combinación que te digo, esa empresa que puede ser mexicana o puede ser transnacional con operación aquí en México que tiene alto volumen de colaboradores, porque está operando. Tenemos empresas que producen pan, o que están en el ramo de ferrocarriles, empresas que están en salud y belleza, empresas que están en retail, que están en autoservicio, pero todas tienen ese componente común que es que quieren automatizar todo lo que es la operación de sus trabajadores respecto a la cuantificación de horas.

¿Qué expectativa de crecimiento tienen para el cierre de este año? Para crecimiento nosotros tenemos el objetivo de duplicarlo para el próximo año, lo vemos bastante accesible, vamos rápido acelerando. Yo creo que sin problema estaremos llegando muy cercanos al doble de aquí a un año, porque ya es un producto maduro. Tenemos una oferta probada. Te puedo platicar historias que hemos sacado adelante, como empresas que hackearon y que de la noche a la mañana perdieron toda su información y nos pasó este diciembre, una empresa que perdió toda su información después de un hackeo y faltaban tres días para acabar el año, pero hemos desarrollado los mecanismos para que, por ejemplo la nómina, que es uno de los mayores dolores de cabeza, nosotros pudiéramos apoyarlos en lo necesario.