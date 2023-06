Yucatán es una potencia turística, afirma Fridman

La secretaria de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), Michelle Fridman Hirsch, aseguró que la entidad se convirtió en una potencia del sector a nivel nacional, con destinos atractivos y grandes oportunidades para hacer negocios.

En entrevista con La Razón, señaló que son tres los factores por lo que el estado atrae al turismo: seguridad, infraestructura y diversidad en su entretenimiento y gastronomía.

Muestra de ello, dijo, es que del 16 al 20 de noviembre próximo se llevará a cabo en la entidad la segunda edición del festival gastronómico “Sabores de Yucatán”.

La funcionaria estatal encabezó la presentación oficial de dicho evento que, una vez más, se perfila como uno de los sucesos gastronómicos más relevantes de México y el mundo.

Yucatán será nuevamente anfitrión de los principales actores de la industria culinaria que llegan a la entidad con tres magnos eventos: The Best Chefs Awards, México Selection by Concours Mondial de Bruxelles y la Barra México.

Para esta segunda edición, la titular de Sefotur expuso que Yucatán se prepara para replicar el éxito del 2022, al convertirse en el anfitrión de esos tres grandes eventos, “que harán una vez más de la entidad, el epicentro gastronómico de México y el mundo”.

Precisó que, en el caso de The Best Chefs Awards, que se celebrará en la capital yucateca del 17 al 19 de noviembre de este año, recibirá por primera vez a los 100 mejores chefs del mundo.

A su vez, el estado recibirá, del 15 al 18 del mismo mes, la séptima edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

Es el campeonato internacional dedicado a premiar y promover a los más grandes productos vinícolas elaborados por manos mexicanas.

Al respecto, Fridman destacó que es la primera vez en que un destino no productor de vinos se convierte en sede de un evento de esta envergadura.

Hasta la fecha, se tiene confirmada la participación de jueces provenientes de España, Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia y México.

El tercer evento, denominado Barra México, se podrá disfrutar del 17 al 19 de noviembre venidero y está dirigido a los amantes del buen beber, así como a los profesionales de la industria. En esta ocasión se presenta en una versión especial que se adapta a “Sabores de Yucatán”.

Fridman señaló que estos eventos coadyuvan al desarrollo social y económico de la entidad, mediante la atracción y captación de nuevos turistas.

Al término de la presentación, la funcionaria estatal expuso que la entidad es la más segura de México y de las más destacadas en el tema a nivel mundial.

Además de la conectividad cómoda y estratégica, así como hotelería, recintos y la gran diversidad de experiencias turísticas para todos los gustos, la entidad cuenta ahora con siete pueblos mágicos.

“Por ello, además del turismo, llegan grandes eventos, porque encuentran justo estos tres componentes. Hemos tenido grandes eventos desde el inicio de la administración y así seguiremos; además de que nos ofrecen efectos económicos positivos en el corto y mediano plazos”, explicó.

La secretaria de Fomento Turístico de Yucatán consideró que entre los retos que tiene su gestión antes de que finalice su administración es consolidar los logros obtenidos para que haya continuidad.

“El turismo no se mide por administración o demarcaciones geopolíticas; el turismo tiene que crecer y Yucatán sólo le queda seguir creciendo; es un magnífico destino”, finalizó.