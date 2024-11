Rozones *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Proyecto chihuahuense en el espacio

Y nos piden no perder de vista que la joven chihuahuense Nadia Zenteno concretará este día con la NASA y SpaceX un proyecto científico —una aleación de materiales que se adapta a las condiciones del espacio—, que estará a prueba por seis meses en la Estación Espacial Internacional. Nadia, de 28 años, es originaria de Ciudad Juárez, y junto a su equipo llamado MatXSpace, es una de las creadoras del innovador material. Lo interesante del caso de la joven es que es distinto al de otros que batallan por obtener apoyos, pues en su caso cuenta con el apoyo del Gobierno de Chihuahua, a cargo de Maru Campos, quien se tiene previsto que asista al lanzamiento desde el Kennedy Space Center. Se ha informado que, de pasar la prueba, este proyecto podría usarse en el futuro para la construcción de satélites e infraestructura en el espacio, lo que significará un hito para la comunidad científica mexicana y, por supuesto, le anotará un triunfo a Chihuahua. Ahí el dato.

El premio a Clara Brugada

Con la novedad de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha sido galardonada con el Premio Global de Shanghái para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades. Esto en reconocimiento, se ha informado, a los esfuerzos innovadores en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible a través de diversas políticas públicas y acciones de gobierno eficaces realizados a partir de 2018, durante su gestión como alcaldesa de Iztapalapa. El Premio Shanghái, nos cuentan, es una iniciativa mundial liderada por ONU-Hábitat y la municipalidad de Shanghái desde 2022, y tiene como objetivo promover y acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconocer el progreso y los logros sobresalientes de ciudades y municipios de todo el mundo en la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, así como de la Nueva Agenda Urbana. ¡Qué tal!

Inversionistas y protección ante fraudes

Recientes señalamientos por supuestos fraudes de personas o empresas que habrían atraído a inversionistas con la promesa de retornos anuales de hasta un 20 por ciento en viviendas de bajo costo, evidenciarían un vacío en la regulación de negocios inmobiliarios. Un caso que suena estos días en espacios especializados es el de Perla Machaen, señalada como accionista principal de ABC Capital, y a quien acusan de presuntamente convencer a clientes de la seguridad de invertir en propiedades ubicadas en Filadelfia y Baltimore. Mediante nombres como ABC Capital y The Pearl Group, parecía, dicen, una opción sólida, aunque detrás de dichos ofrecimientos podría estar escondida una estructura que provocó pérdidas a inversionistas. Según las denuncias, Machaen habría cobrado comisiones por servicios como administración y seguros que presuntamente no existieron y de recibir dinero por remodelaciones y gestorías no concretadas convenientemente. ¿Urgen mayores barreras regulatorias que protejan al inversionista? Pendientes.

Van nuevas empresas a SLP

Y hablando de inversiones, fue el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el que anunció que llegarán cinco nuevas empresas chinas a su entidad, con lo que se podrán generar más de 12 mil empleos. El anuncio lo hizo tras una reunión que sostuvo con empresarios potosinos y con el embajador de la República Popular de China, Zhang Run, en la que destacó de su entidad, por un lado, su privilegiada ubicación geográfica, vocaciones y capacidades regionales, sectoriales e individuales. Y por otro, las condiciones de estabilidad y desarrollo que la actual administración facilita para la creación, instalación y ampliación de empresas y para la generación de plazas laborales bien remuneradas. La vocación de las empresas que llegarán a San Luis Potosí, se ha informado, son de las industrias automotriz, manufacturera y energía. Con lo que, nos comentan, puede crecer el clúster automotriz potosino, en el que más de 260 empresas tienen beneficios del T-MEC para exportaciones a los mercados de América del Norte.

Los peores gobernadores

Resulta que tres gobernadores de Morena son los peor evaluados del total de 32 mandatarios estatales, según la encuesta que realiza mes con mes la organización civil México Elige. Al final de octubre, el último lugar lo ocupa el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con 31.2 por ciento de popularidad, lo que significa que enfrenta la desaprobación de casi siete de cada diez sinaloenses. En el penúltimo lugar aparece David Monreal, de Zacatecas, con 37.5 por ciento de aprobación, y el antepenúltimo sitio es para Alfonso Durazo, de Sonora, con 38.9 por ciento de aprobación. Los tres tienen varias cosas en común: su militancia, que llegaron al cargo tras las elecciones del 2021 y su falta de capacidad para combatir la inseguridad en sus respectivos estados. En las tres entidades, las balaceras, ejecuciones y desapariciones son pan de todos los días. Los tres, por cierto, han recibido apoyo de la Federación sin límite, pero ni así han podido con el paquete. Y, nos comentan, ahí está el resultado. Uf.

Las otras elecciones

Nos hacen ver que, los torbellinos que se han desatado en torno a la reforma judicial han impedido que se ponga atención a otros procesos políticos que tendrán lugar el próximo año y que, de una u otra forma, son de interés común. El 1 de junio del 2025 se renovarán mediante el voto 39 presidencias municipales de Durango y 212 de Veracruz, de manera simultánea a la elección de juzgadores, ya sea de jueces y magistrados, o sólo de ministros, según lo que esta semana determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en enero se conocerá cuántas asociaciones —y sobre todo cuáles— notificaron al INE su interés de convertirse en partidos políticos. De los nuevos partidos que se registren, porque sus promotores lograron cumplir con los requisitos, dependerá en buena medida lo que ocurra en las elecciones intermedias del 2027. Pero un día sí y otro también, se habla sólo de la elección de jueces. Quizá a partir de lo que se decida mañana en la Corte, el foco empiece a girar un poco hacia otra parte. ¿Será?