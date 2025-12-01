De las finanzas del Gobierno (1/3)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (que en realidad es crédito gubernamental, algo muy distinto), publicó los resultados de las finanzas gubernamentales al mes de octubre, destacando lo siguiente. Cito del documento oficial.

“Entre enero y octubre, los ingresos presupuestarios (que son los ingresos del gobierno: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, sin contar la deuda, que no es considerada un ingreso presupuestario), mantuvieron una tendencia al alza, superando el promedio de crecimiento de la última década (2.2%). Los ingresos no petroleros (los ingresos petroleros se componen de: los derechos de utilidad compartida, que son los pagos que Pemex hace al gobierno por la extracción de petróleo, más los ingresos por exportación de hidrocarburos, más las participaciones de asignatarios privados, más los provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo), aumentaron 5.3% real anual y superaron en 110 mil millones de pesos el monto previsto en el programa”.

“Los ingresos del Gobierno federal (que es, junto con las entidades paraestatales de control directo, con las entidades paraestatales de control indirecto, con los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, y con los fideicomisos públicos no considerados empresas, una parte del sector público federal), crecieron 8% real anual, acumulando cinco años consecutivos de crecimiento. Este desempeño fue impulsado por la recaudación tributaria, que superó su promedio histórico (5.9%) (entre enero y octubre la recaudación de impuestos aumentó 6.1%) (…) En relación con el programa, los ingresos tributarios no petroleros se ubicaron 91 mil millones de pesos por arriba de lo previsto”.

“Los ingresos no tributarios del Gobierno federal crecieron 16.4% real anual, el mayor incremento desde 2020, impulsados por mayores ingresos por concepto de derechos (+6.5%) (ingresos obtenidos por la prestación de un servicio gubernamental específico, por ejemplo: expedición de licencias de manejar o pasaportes, o por el uso de bienes del dominio público, por ejemplo: puertos, aeropuertos, carreteras federales), de productos (+4.2%) (ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios ofrecidos por el gobierno, por ejemplo: venta de combustibles), y de aprovechamientos (+23.9%) (ingresos obtenidos no por impuestos, no por derechos, no por productos, por ejemplo: multas o remates, llevados a cabo por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) . En conjunto, este rubro superó en 43 mil millones de pesos lo calendarizado”.

“El gasto público presentó un avance de 98.9% respecto a lo calendarizado, garantizando la provisión oportuna de bienes y servicios públicos y el impulso a la inversión productiva”, nada de lo cual contribuyó a lograr un mayor crecimiento de la economía ni, por lo tanto, una mayor generación de ingresos, condiciones del bienestar, sobre todo si éste ha de ser el resultado, como corresponde a la dignidad de las personas, de la generación personal del ingreso, por medio del trabajo de cada quien, no de la redistribución gubernamental del mismo, que divide a la sociedad en dos grupos: el de los expoliados, a quienes el gobierno les quita, y el de los mantenidos, a quienes el gobierno les da.

Continuará.