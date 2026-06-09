• Paran en la Corte el carro del futureo

Nos cuentan que en la Corte más de uno sintió el llamado de atención —por no decir jalón de riendas— que ayer dio la presidencia del máximo tribunal. Y es que resulta que circuló una versión según la cual ya hay quien andaría acordando sucesiones y de plano futureando, sin tomar en cuenta que no se ha terminado ni siquiera el primer año del bienio que le toca estar en el timón al ministro Hugo Aguilar. Tiene sentido el contenido de la tarjeta emitida al respecto, nos comentan, porque no sólo precisa que no ha habido ningún tipo de reunión entre ministros para discutir temas sucesorios, también ataja a quienes eventualmente pudieran andar ya haciendo cuentas para obtener respaldos pensando desde ya en escenarios distantes. “La presidencia de la SCJN estima que estas versiones no contribuyen a mantener la armonía necesaria para el correcto desempeño de sus responsabilidades constitucionales”, concluye el raspón, perdón, el posicionamiento emitido. Y la verdad: ¿para qué distraer y romper la armonía del Tribunal? En fin.

• Ya le falta poquito

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Quien, nos recuerdan, está muy cerca de ver la luz como el próximo embajador de México en Estados Unidos es Roberto Lazzeri Montaño, cuyo nombre, nos adelantan, sonará en el Congreso de la Unión el próximo miércoles en la Comisión Permanente, que tendrá que votar para ratificarlo en su nueva misión. Nos dicen que aunque hasta Estados Unidos ya dio su venia para que Lazzeri se instale en Washington, en sustitución del desplazado Esteban Moctezuma, es posible que no falten las objeciones de la oposición. Ante estas advertencias que se saben son normales en el debate legislativo, se comenta que el líder de los morenistas en el Senado, Ignacio Mier, quiso enviar algunas señales de que Lazzeri pasará la prueba cuando comparezca ante el Poder Legislativo. “La mayoría está asegurada”, dijo Mier, quien además externó su confianza en que el perfil de Lazzeri y sus habilidades de orador le den el suficiente oxígeno para mantenerse a flote. “Esperemos que la exposición (del virtual embajador), su presentación y la respuesta a los cuestionamientos (del PAN, PRI, MC…) le den el visto bueno por parte de los legisladores”, dijo. Pendientes.

• “Lo que no mancha, tizna”

Ésta fue la expresión, nos dicen, que utilizó el líder de la bancada del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, para ilustrar el nivel de repercusión que han tenido sobre la 4T los señalamientos desde Estados Unidos por supuestos vínculos de algunos de sus representantes con el crimen organizado. “Sí está permeando y sí afecta, porque acuérdense que la noticia, lo que no mancha, tizna”, dijo el legislador, quien recordó que el bloque del oficialismo enfrenta una disputa por la percepción de la ciudadanía. En este mar de palabras que desplegó el líder de los diputados petistas, nos dicen que también saltó otra liebre, pues aunque Sandoval aseguró que ahora el Gobierno federal ya no pacta con el narco, no quiso meter las manos al fuego por góbers y/o ediles. “No hay pacto, ya no hay trato (desde el Poder Ejecutivo)”, pero, “no niego que habrá algunos gobernadores, que habrá algunos gobiernos municipales que lo hacen”. Luego quiso matizar que a veces en el entorno local la realidad es más compleja y las o los alcaldes no tienen de otra “como decía el chinito: ‘copelas o cuello’”. Uf.

• Los invisibles

Nos dicen que en Coahuila, los de Morena —más allá de las denuncias por irregularidades que han hecho— no son los únicos que deben responder con mucho valor su examen de conciencia sobre lo que hicieron mal para de plano haber quedado borrados del mapa en las elecciones del domingo en esa entidad, donde el PRI obtuvo una victoria aplastante en la renovación del Congreso local. En esta revisión también entran los del PAN y —se nos recuerda— con mayor urgencia, pues ese partido, que a nivel nacional encabeza Jorge Romero, incluso podría perder su registro en la entidad. Por lo pronto, un panista de relevancia, Jorge Triana, admitió que Acción Nacional quedó prácticamente invisibilizado, que esa derrota ya se veía venir y que esto debe llevar a los blanquiazules a repensar su estructura en una región que ya desde antes ven como su coco. “Se reunieron muchas características en esta elección que la hacían complicadísima para nosotros y nunca tuvimos una expectativa muy alta”. Consideró que el debilitamiento responde a muchas situaciones, pero particularmente a haberse aliado antes con los del PRI. ¿Qué tal?

• Lupa a aspirantes a partido

Y ojo que en el INE ya hubo quien, nos dicen, se puso a buscarle y encontró elementos suficientes para poner en duda la legalidad en el financiamiento de algunas organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos. De esto se habló ayer, aunque no con demasiados detalles. Se comentó que la información que entregaron por lo menos cuatro agrupaciones no alcanza para demostrar la legalidad de los recursos que han usado, por lo que su sueño de volverse fuerzas políticas con derecho a financiamiento público estaría caminando sobre una cuerda floja. En este lío estarían metidas, se informa, Somos MX, del experredista Guadalupe Acosta Naranjo; Paz, sí, el que le quería robar sus iniciales a la Presidenta, que está asociado a un intento de resurrección del extinto PES y, en consecuencia, ligado al diputado federal Hugo Eric Fores. También aparece el conservador México Tiene Vida, que ya es partido local en Nuevo León, y Que Siga la Democracia, que, dicen los que saben, puede tener estrechos vínculos con los de Morena. Atentos.

• Otro tazo volteado

Como nos reportan, Movimiento Ciudadano no da tregua en su tarea de robar cuadros de otros partidos para ganar perfiles que pueda postular en las elecciones de 2027 —en cualquiera de los cargos que están en juego— el partido naranja se anotó otro perfil convertido que, en esta ocasión, proviene del PRI. Se trata del diputado federal Erubiel Alonso, quien después de tres décadas de militancia con el tricolor anunció que se sumará a las filas emecistas. Según el legislador tabasqueño, esta decisión —nos dicen, muy difícil a juzgar por su voz entrecortada— se debe a una profunda reflexión personal. Lo que nadie puede perder de vista, nos indican, es que Alonso era catalogado como uno de los diputados favoritos del dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, y también era de los más cercanos al líder de los priistas en San Lázaro, Rubén Moreira. Quienes entienden de decisiones políticas nos explican que esa profunda reflexión personal por la que pasó el diputado tiene que ver con sus aspiraciones para convertirse en el próximo alcalde del municipio de Centro en Tabasco, por lo que se espera que estrene su nuevo color en esa competencia. Ahí el dato.