Los invisibles

Nos dicen que en Coahuila, los de Morena —más allá de las denuncias por irregularidades que han hecho— no son los únicos que deben responder con mucho valor su examen de conciencia sobre lo que hicieron mal para de plano haber quedado borrados del mapa en las elecciones del domingo en esa entidad, donde el PRI obtuvo una victoria aplastante en la renovación del Congreso local. En esta revisión también entran los del PAN y —se nos recuerda— con mayor urgencia, pues ese partido, que a nivel nacional encabeza Jorge Romero, incluso podría perder su registro en la entidad. Por lo pronto, un panista de relevancia, Jorge Triana, admitió que Acción Nacional quedó prácticamente invisibilizado, que esa derrota ya se veía venir y que esto debe llevar a los blanquiazules a repensar su estructura en una región que ya desde antes ven como su coco. “Se reunieron muchas características en esta elección que la hacían complicadísima para nosotros y nunca tuvimos una expectativa muy alta”. Consideró que el debilitamiento responde a muchas situaciones, pero particularmente a haberse aliado antes con los del PRI. ¿Qué tal?