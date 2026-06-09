Ésta fue la expresión, nos dicen, que utilizó el líder de la bancada del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, para ilustrar el nivel de repercusión que han tenido sobre la 4T los señalamientos desde Estados Unidos por supuestos vínculos de algunos de sus representantes con el crimen organizado. “Sí está permeando y sí afecta, porque acuérdense que la noticia, lo que no mancha, tizna”, dijo el legislador, quien recordó que el bloque del oficialismo enfrenta una disputa por la percepción de la ciudadanía. En este mar de palabras que desplegó el líder de los diputados petistas, nos dicen que también saltó otra liebre, pues aunque Sandoval aseguró que ahora el Gobierno federal ya no pacta con el narco, no quiso meter las manos al fuego por góbers y/o ediles. “No hay pacto, ya no hay trato (desde el Poder Ejecutivo)”, pero, “no niego que habrá algunos gobernadores, que habrá algunos gobiernos municipales que lo hacen”. Luego quiso matizar que a veces en el entorno local la realidad es más compleja y las o los alcaldes no tienen de otra “como decía el chinito: ‘copelas o cuello’”. Uf.