Los Verdes buscan candidata para la gubernatura de San Luis Potosí

La presidenta Claudia Sheinbaum Fue enérgica al hablar del nepotismo potosino, al señalar que no está de acuerdo en que la esposa del gobernador de esa entidad, lo sustituya en el cargo. El partido Morena fue claro y ya está inscrito en sus documentos básicos, no se pueden heredar los cargos públicos.

Manuel Velazco aprovechó el pleno en la sesión del Senado para destapar a su compañera de bancada, Ruth González y gritar que ella va arriba de las encuestas para ser gobernadora de San Luis Potosí. Que solo espera que ella se anime. Es joven tiene tiempo para esperar su oportunidad, pero no está de acuerdo en hacer monarquías políticas.

Fue un gesto muy al modo de los verdes y más de Manuel Velasco, saben que llevan los números a su favor para que la senadora Ruth pueda suceder a su esposo, el gobernador, Ricardo Gallardo. Esto enfrió sus ánimos, aunque de inmediato la destituyen por otros políticos locales, como el secretario general de gobierno.

Los Verdes desde que gobiernan ha reforzado su operación par fortalecer el musculo político que les pueda dar continuidad en el gobierno. Pero en esta ocasión habrá pataleo, pero no se saldrán con la suya.

Bueno, esa levantada de mano no gustó a la que manda en Palacio Nacional, la señora Presidenta Claudia Sheinbaum.

No solamente es mi postura, sino la hizo pública la postura de Morena.

Si bien la reforma aprobada de Nepotismo, entrará hasta el 2030, en el caso de Morena quedó en sus estatutos que es a partir del ‘27.

Sheinbaum asentó que entonces, en el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, ahí tendrá que decidir Morena si va o no. “Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato; que se esperen 6 años para poder competir”.

La senadora sinaloense, Paloma Sánchez Ramos, afirmó que el asesinato de Ricardo Mizael, de 15 años en Culiacán y el hallazgo de 5 fosas en Concordia confirman que la violencia en Sinaloa no se detiene, ya que la Narcoguerra supera los 520 días sin estrategia de contención. El gobernador se concreta a señalar cada que le piden información, que todo está tranquilo, que el no sabe nada.

Sin embargo, la legisladora sinaloense advirtió que la violencia alcanza a todos. Recordó el asesinato del menor Ricardo Mizael, quien perdió la vida al salir a comprar leche para alimentar a su gato el miércoles por la mañana. “Hoy en Sinaloa los inocentes ponen su vida, mientras los culpables se olvidan, expresó.

Y dice los hechos no son aislados. En la zona donde aparecieron los cuerpos de los mineros existen al menos cinco fosas clandestinas; versiones de habitantes y colectivos alertan sobre más sitios con más posibles víctimas.

Las madres buscadoras y los colectivos de familiares de desaparecidos siguen a la espera de información y acceso a los sitios de búsqueda e identificación, sin información aún de avances ni claridad en las etapas de investigación pericial. “Las madres buscadoras tienen derecho a estar presentes; ellas rascan al tierra para encontrar a los suyos porque las autoridades no buscan a los que la violencia nos arrebata”, enfatizó.

El partido guinda se encuentra inmerso en todo un dilema porque la víspera de las elecciones del 2027, tendrá que decidir si van o no con sus rémoras. La pregunta sería ¿quién va a perder más?, porque en el caso del PVEM, están muy seguros de que solos, en los comicios del año entrante podrán ganar posiciones como las gubernaturas del propio San Luis Potosí y Quintana Roo.

Para la International Chamber of Commere México, (ICC), nuestro país cuenta con un enorme potencial económico y geopolítico; sin embargo, mientras no mejore de manera sustancial su desempeño en materia de corrupción, ese potencial seguirá parcialmente desaprovechado. Esto, luego de conocerse los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparency International. El organismo subrayó que combatir la corrupción no es un tema reputacional, sino una condición indispensable para atraer inversión, generar empleos de calidad y mejorar la vida de las y los mexicanos.

