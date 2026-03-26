Aprueba PT Plan B, no revocación

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A pesar de presiones, amenazas y advertencias de que “pagarán las consecuencias”, los integrantes de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado, a través de su dirigente nacional y coordinador de la bancada, Alberto Anaya, anunciaron que si bien votarían a favor del plan B de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, no lo harían por la inclusión de revocación de mandato que ella propone, a la que, desde un principio, se han opuesto.

Dijo en tribuna que su partido va a acompañar en lo general esa iniciativa de ley de modificación de la Constitución, pero también sostuvo que se separarían del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución, no sin dejar constancia que estarán con ella, firme, hasta 2030, y que “quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y el inicio de una escisión, se equivocaron”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Otro empresario, ahora platanero, de Michoacán, Eduardo Ochoa Arias, secuestrado a mediados de este mes por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio colimense de Tecomán, fue ejecutado de un tiro en el pecho, amordazado y encontrado en Coahuayana, en su estado natal, a la orilla de la playa de Boca de Apiza. Era propietario de la empresa exportadora de plátano Ochoa Products.

Como se recuerda, a mediados de noviembre del año pasado, otro empresario líder limonero, el de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, fue también ejecutado por ese mismo cártel que controla a dirigentes de productores citrícolas de esa región michoacana, tras denunciar las extorsiones de que estaban siendo víctimas.

Con grupos de jubilados de varias empresas del Gobierno que intentaban ingresar a la Cámara de Diputados a protestar por la reforma que modifica el artículo 27 constitucional, que limita pensiones en organismos descentralizados, la mayoría oficialista, al tiempo que los centenares de ellos advirtieron que continuarán expresando su inconformidad con movilizaciones.

Después de que el Ministerio de China determinó que los aranceles que México impuso a productos de ese país y todos los asiáticos y expresó su esperanza de “que México corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, respondió que es un mecanismo que permite defender a las industrias nacionales de prácticas irregulares.

Recordó que en la primera reunión para la revisión del T-MEC con Estados Unidos, de los temas centrales acordados fue reducir la dependencia por importaciones desde Asia, y otro tema fundamental es que a México también le interesa llegar al 1.º de julio sin aranceles, como el de 50 por ciento que EU le impuso a nuestro país.

Funcionó el cabildeo personal de Adán Augusto López con Alberto Anaya, líder del PT.