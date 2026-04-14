Insta CSP a aspirantes, dejar cargos públicos

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Todos los servidores públicos de los gobiernos federal y estatales, que aspiren a una candidatura el año próximo, tendrán que dejar sus cargos porque no se puede ejercer una responsabilidad pública y, al mismo tiempo, participar en procesos internos de un partido político, advirtió la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un mensaje mañanero dirigido, en este caso, a quienes militan en Morena y son funcionarios.

Dijo que el propósito es que no pueden ser ni hacer las dos cosas al mismo tiempo y tendrán que decidir con anticipación, quien quiera irse de candidato o candidata a algún lado, para dejar el Gobierno e irse a hacer trabajo territorial y, en respuesta a una pregunta sobre una eventual salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional morenista, de lo que se habla insistentemente en las filas del guinda, dijo no tener información al respecto.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Horas después de ser reportado como desaparecido, justo cuando negociaba la liberación de su padre, el doctor Juan Andrés Vega Arredondo, el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, ambos fueron localizados con vida luego de que fueran secuestrados por un grupo de La Familia Michoacana, tras un operativo de las Fuerzas Armadas del Gobierno federal y de Guerrero.

Vega Arredondo es director general del Hospital IMSS-Bienestar de Taxco y, desde el sábado, ese grupo armado, que de tiempo atrás opera en ambas entidades, lo mantuvo en su poder cuando regresaba a bordo de su auto en la carretera federal de una comunidad próxima a Acamixtla.

Esa intempestiva suspensión de vuelos de la empresa Magnicharters, que dejó varados en Cancún a miles de pasajeros que regresarían a esta capital y a Monterrey, será investigada por Profeco, comentó la Presidenta Sheinbaum, quien reconoció que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, acudió a auxiliar a esos vacacionistas, luego de que el titular de la SICT, Jesús Esteva, consiguiera que fueran reacomodados en vuelos de otras aerolíneas.

Fue detenido en Florida el empresario Rafael Zaga Tawil, acusado desde hace varios años de delincuencia organizada y lavado de dinero en un caso de defraudación por más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit. Todo indica que tuvo un problema de residencia legal en EU y fue internado en el Centro de Detención del ICE, en el condado de Glades, en ese estado.

La intromisión del crimen organizado en conflictos sindicales, denunciada por trabajadores de la mina Camino Rojo de Zacatecas, en las negociaciones laborales del T-MEC en Washington, está siendo investigada por parte del Gabinete de Seguridad, que hoy dará información acerca del caso, informó la Presidenta en su mañanera.

En reuniones del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida de ese acuerdo en Washington, autoridades de Estados Unidos alertaron sobre la influencia de grupos criminales en disputas laborales, por lo que ella sostendrá una reunión con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, para revisar ése y otros casos.

Por lo menos 300 trabajadores jubilados de varias dependencias gubernamentales presentaron una demanda de amparo contra la reforma constitucional que limita el monto de las pensiones a la mitad del salario de la Presidenta y que, en opinión del abogado de los afectados, Rodolfo Martínez, es regresiva y vulnera los derechos humanos que el Estado se obliga a respetar en tratados internacionales.