Se desmorona alianza Morena

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El aceleramiento de aspirantes de Morena a candidaturas a gubernaturas en 17 entidades federativas al anticipar su activismo como “coordinadores territoriales”, apresuró a otros partidos políticos a postular anticipadamente a sus abanderados, lo que incluyó el anuncio oficial de rompimiento de la alianza del Partido Verde Ecologista de México con el guinda en San Luis Potosí y el ”destape” del alcalde panista de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a gobernador de Michoacán; lo que, seguramente, precipitará otras postulaciones en las próximas semanas.

Luego de que dirigentes nacionales y estatales del Verde confirmaran que postularán a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, la lideresa y senadora, Karen Castrejón, anunció que buscarán postular también a candidatos propios a alcaldías de la capital potosina y otros importantes municipios, lo que pone fin a las especulaciones de que no habría alianza electoral con Morena en esa entidad y ejemplo que podría darse en otras entidades del centro, sur y norte de la República.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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La Presidenta Sheinbaum instruyó a todos los cónsules en ciudades de Estados Unidos, en los que haya mexicanos que se encuentren detenidos, luego de que se reportara la muerte de otro migrante por el ICE, les pidió que les hagan una visita diaria, no semanal, para saber en qué situación se encuentran, luego de reportarse la muerte del decimoquinto mexicano que estaba preso en Luisiana.

Tras el arresto del empresario Rafael Zaga Tawil, por parte del ICE en Florida, se confirmó que entró a Estados Unidos en 2024 sin visa de turista, de trabajo ni de residente permanente, sino con solicitud de asilo, tras huir de México acusado de un presunto fraude por más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit y, desde entonces, vivía en Miami.

Comenzó en la Cámara de Diputados el desfile del centenar de aspirantes a consejeros electorales, de los que solamente tres, que cumplan plenamente los requisitos, cubrirán las vacantes en el INE para la contienda electoral de junio del próximo año.

Por lo pronto, el Observatorio Ciudadano 2026 alertó que ese proceso no garantiza idoneidad ni imparcialidad de quienes sean designados, como quedó demostrado en 2023, al advertir que el diálogo y la construcción de consenso serán el camino hacia la elección en el pleno del máximo organismo electoral.

Le abren un tercer proceso penal a Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el periodo de gobierno de Adán Augusto López, y que, al mismo tiempo, liderara el grupo criminal de La Barredora, ahora por desvío de recursos de esa entidad, por lo que seguirá internado en el penal mexiquense de El Altiplano.

Descubren en un domicilio del municipio coahuilense de Piedras Negras un arsenal destinado a uno de los cárteles de las drogas de Michoacán, que será entregado a la FGR.