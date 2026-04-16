Fracking, necesario para producir gas: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Durante la presentación del grupo de especialistas que analizarán la aplicación del fracking en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no estaba de acuerdo con la aplicación del fracking para obtener gas natural por el riesgo del impacto ambiental, pero que, en el contexto actual, es necesario “voltear a verlo nuevamente con ojos de soberanía”, además de que la tecnología actual que se aplica para ello lo confirma.

Sin embargo, dijo que cualquier decisión posterior que emita ese grupo deberá considerar la opinión de las comunidades indígenas, una de las cuales, la de la Huasteca Potosina, protestó frente a la Cámara de Diputados para demandar que se prohíba la fractura hidráulica y se evite la contaminación de manantiales, en un escrito entregado a Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva.

DE ESTO Y DE AQUELLO

En medio de la polémica que se ha suscitado desde que la Presidenta Sheinbaum anunció que se iniciarán estudios para aplicar la fractura hidráulica en algunas entidades del país para que se produzca gas natural, el doctor en Geociencias de la Universidad de Coahuila, Luis Fernando Camacho, aseguró que el llamado fracking ha alcanzado un nivel de seguridad estable con el uso de la tecnología actual, sin reportes recientes de contaminación del ambiente en Estados Unidos.

Es uno de los integrantes del Comité de Científicos y Académicos que analizará la viabilidad del método en nuestro país y elaborará un diagnóstico técnico que determinará si esa tecnología es factible en México y en qué regiones podría desarrollarse, como Estados Unidos lo ha hecho en la Cuenca Eagle For, en la zona fronteriza del sur de Texas.

El salón de la comisión permanente del Senado lleva desde ayer el nombre del ingeniero Heberto Castillo Martínez, reconocido representante de la izquierda durante una ceremonia en el pleno de esa Cámara cuya directiva preside su hija, Laura Itzel Castillo, que encabezó el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, quien destacó la ética política y congruencia del homenajeado.

Luis Donaldo Colosio, senador emecista, criticó que las alianzas partidistas estén convertidas en un mero reparto de botín político, al recordar que los actuales no son tiempos electorales sino de trabajar por el país, y de acuerdo a su costumbre, evitó hablar de sus planes, a pesar de que se le menciona como posible candidato a las gubernaturas de Nuevo León y Sonora.

Preocupantes, los problemas que persisten en el Aeropuerto Internacional de CDMX por obras de remodelación que no terminan ante la proximidad de inicio del Mundial de Futbol, ahora por la falta de agua en los baños, servicios y saturación de estacionamientos.