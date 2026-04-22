DATOS MICRO (3/3)

El análisis de la economía puede dividirse en dos: el macro (información agregada), y el micro (información desagregada), tanto para la producción como para los precios.

Relacionado con la producción, uno es el comportamiento de la producción total de bienes y servicios (máximo grado de agregación), otro el de la producción de zapatos en general (menor grado de agregación), y otro más el de la producción de zapatos para vestir (mínimo grado de agregación). Hay que tener en cuenta lo siguiente: la producción de zapatos para vestir es, con relación a la producción de zapatos en general, y con relación a la producción total de bienes y servicios, un dato micro; la producción de zapatos en general es, con relación a la producción de zapatos para vestir, un dato macro, y con relación a la producción total de bienes y servicios un dato micro.

En lo referente a la inflación una es la general (máximo grado de agregación), otra la de verduras (menor grado de agregación), y otra la del jitomate (mínimo grado de agregación). Hay que considerar, como lo hicimos con la producción, lo siguiente: con relación a la inflación de verduras, y también con relación a la inflación general, la inflación del jitomate es un dato micro; la inflación de verduras es, con relación a la inflación del jitomate, un dato macro, y con relación a la inflación general un dato micro.

Ya vimos, en la primera entrega de esta serie, que el Producto Interno Bruto, PIB, que es la producción de bienes y servicios para el consumo final, es un dato macro, que, de entrada, puede descomponerse en tres grupos de actividades micro, con relación al dato macro que es el PIB: primarias, que tienen que ver con la explotación directa de recursos naturales (agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal, etc.), que aportan el 4.5% del PIB; secundarias, relacionadas con las actividades industriales (minería; energía eléctrica, agua y gas natural; construcción; manufacturas) que contribuyen con el 31.8% del PIB; terciarias, que tienen que ver con todos los servicios (desde los financieros, pasando por los hospitalarios, hasta los educativos), y que aportan el 63.7% del PIB.

Centro la atención en el sector manufacturero, que aporta el 63.7% de la producción industrial y el 19.00% del PIB.

En febrero, en términos anuales, la producción creció 0.9%. Un mes antes, enero de 2026, decreció 0.1%. Un año antes, febrero 2025, creció 1.5%. Mayor crecimiento que un mes antes, bueno. Menor crecimiento que un año antes, malo. El personal ocupado decreció 2.6%. Un mes antes decreció 2.5%. Un año antes decreció 1.2%. Mayor decrecimiento que un mes antes, malo. Mayor decrecimiento que un año antes, malo. Las horas trabajadas decrecieron 3.2%. Un mes antes decrecieron 2.6%. Un año antes decrecieron 1.1%. Mayor decrecimiento que un año antes, malo. Mayor decrecimiento que un mes antes, malo. Las remuneraciones medias reales crecieron 2.8%. Un mes antes crecieron 3.2%. Un año antes crecieron 4.6%. Menor crecimiento que un año antes, malo. Menor crecimiento que un mes antes, malo.

De seis comparaciones, en una (16.66%) hubo un buen resultado, en las otras cinco (83.34%) hubo malos resultados, con lo cual se confirma, a nivel de la manufactura, a nivel micro, el mal desempeño por el que atraviesa la economía mexicana.