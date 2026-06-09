Inversión: Lo bueno, lo malo, la duda (2/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La producción, los empleos, los ingresos y el bienestar dependen de las inversiones directas, cuyo componente principal es la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo.

En el pasado Pesos y Contrapesos analicé, en términos anuales, comparando con el mismo periodo del año anterior, el comportamiento de la inversión fija bruta. Toca ahora el turno al análisis en términos trimestrales, comparando con el trimestre anterior, o mensuales, comparando con el mes anterior.

En términos trimestrales, en el primer trimestre del año, la inversión fija bruta total decreció 0.50%. Un año antes, en el primer trimestre de 2025, decreció 0.13%. Un trimestre antes, en el cuarto de 2025, creció 0.53%. Lo bueno: nada. Lo malo: del crecimiento, cuarto trimestre de 2025, al decrecimiento, primero de 2026. La duda: ¿recuperaremos, en el segundo trimestre, el crecimiento?

En términos trimestrales, en el primer trimestre, la inversión fija bruta en maquinaria y equipo creció 0.13%. Un año antes, en el primer trimestre de 2025, decreció 1.53%. Un trimestre antes, en el cuarto de 2025, decreció 0.97%. Lo bueno: del decrecimiento, cuarto trimestre de 2025, al crecimiento, primero de 2026. Lo malo: crecimiento muy bajo. La duda: ¿se mantendrá, en los próximos trimestres, el crecimiento y será cada vez mayor?

En términos trimestrales, en el primer trimestre, la inversión fija bruta en construcción no residencial (fábricas, bodegas, centros comerciales, oficinas, infraestructura de transportes, etc.), decreció 0.13%. Un año antes, en el primer trimestre de 2025, decreció 2.03%. Un trimestre antes, en el cuarto de 2025, creció 2.23%. Lo bueno: nada. Lo malo: del crecimiento, cuarto trimestre de 2025, al decrecimiento, primero de 2026. La duda: ¿se recuperará, en los próximos trimestres, el crecimiento de la inversión fija bruta en construcción no residencial?

En términos trimestrales, este fue el comportamiento de la inversión fija bruta total en los tres primeros meses: enero, decrecimiento 1.2%; febrero, decrecimiento, 0.7%; marzo, crecimiento 0.4%. Lo bueno: del decrecimiento al crecimiento. Lo malo: el decrecimiento de enero y febrero. La duda: en los próximos meses, ¿se mantendrá el crecimiento y será cada vez mayor?

En términos trimestrales, este fue el comportamiento de la inversión fija bruta en maquinaria y equipo en los tres primeros meses: enero, decrecimiento 0.9%; febrero, decrecimiento, 1.8%; marzo, crecimiento 3.1%. Lo bueno: del decrecimiento al crecimiento. Lo malo: el decrecimiento de enero y febrero. La duda: en los próximos meses, ¿se mantendrá el crecimiento y será cada vez mayor?

En términos trimestrales, este fue el comportamiento de la inversión fija bruta en construcción no residencial en los tres primeros meses: enero, decrecimiento 0.8%; febrero, crecimiento 0.0%; marzo, crecimiento 0.4%. Lo bueno: del decrecimiento al crecimiento. Lo malo: el decrecimiento de enero y el crecimiento 0.0% de febrero. La duda: en los próximos meses, ¿se mantendrá el crecimiento y será cada vez mayor?

De todos los análisis comparativos de este y el anterior Pesos y Contrapesos, cuál es el que mejor responde la pregunta ¿cómo vamos en materia de inversión fija bruta?

Continuará.