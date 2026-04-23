Del crecimiento (1/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica, IOAE, del Inegi, que mide el comportamiento de la producción de bienes y servicios, en términos anuales (comparando con el año anterior), la economía mexicana, que creció 0.5% en enero (dato observado), pudo haber crecido 0.3% y 0.5% en febrero y marzo (datos estimados), y, en términos mensuales (comparando con el mes anterior), que decreció 0.9% en enero (dato observado), pudo haber crecido 0.5% en febrero y 0.0% en marzo (datos estimados).

Este fue, en términos anuales, el crecimiento promedio mensual del IOAE de los cuatro trimestres del 2025: 0.00%, 0.83%, menos 0.27% y 1.63%. En el primero de 2026 fue 0.43%. La buena noticia, fue mayor que el del año anterior, primer trimestre de 2025 (0.00%). La mala, fue menor que el del trimestre anterior, el último de 2025 (1.63%).

Este fue, en términos anuales, el crecimiento promedio mensual del IOAE durante los primeros trimestres de cada uno de estos años, una vez que, después de la pandemia, las cosas volvieron “a la normalidad”: 2022, 2.33%; 2023, 3.47%; 2024, 2.37%; 2025, 0.00%; 2026, 0.43%. Promedio 2022 a 2025, 2.04%. Primer trimestre de 2026 (0.43%), muy por debajo del promedio.

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Este fue, en términos mensuales, el crecimiento promedio mensual del IOAE de los cuatro trimestres del 2025: 0.43%, 0.17%, menos 0.13% y 0.30%. En el primero de 2026 fue menos 0.13%. ¿La buena noticia? No hay. ¿La mala? Hay dos: fue menor que el del trimestre anterior (0.30%), y que el del año anterior (0.43%).

Este fue, en términos mensuales, el crecimiento promedio mensual del IOAE durante los primeros trimestres de cada uno de los años considerados, una vez que, pasada la pandemia, las cosas se normalizaron: 2022, 0.47%; 2023, menos 0.27%; 2024, 0.20%; 2025, 0.43%; 2026, menos 0.13%. Promedio del 2022 al 2025, 0.21%. Primer trimestre de 2026 (menos 0.13%), muy por debajo del promedio.

Supongamos que, en el segundo, tercero y cuarto trimestre del 2026 el IOAE crece, en promedio mensual, lo que creció a lo largo del primero (0.43%). ¿Cuál sería el crecimiento para todo el año? 1.73% (crecimiento compuesto). De ser así, este será el crecimiento de los ocho primeros años de la 4T: 2019, menos 0.40%; 2020, menos 8.55%; 2021, 7.00%; 2022, 3.73%; 2023, 3.15%; 2024, 1.13%; 2025, 0.78%; 2026, 1.73%. Promedio: 1.07%, muy bajo, insuficiente para lograr mayor bienestar, no gracias a la redistribución gubernamental del ingreso, sino a la generación personal del mismo por medio del trabajo.

Si la economía crece este año 1.73% se interrumpirá la tendencia de cuatro años consecutivos (2022 a 2025), de crecimiento cada vez menor (7.00%, 3.73%, 3.15%, 1.13% y 0.78%), pero seguirá siendo muy bajo, como bajo lo ha sido, en promedio, desde 1982 hasta 2025.

De 1934 a 1981 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.17%. De 1982 a 2025 fue 2.07%. ¿Cuál es el mínimo crecimiento aceptable? El promedio, 2.07%. ¿Cuál puede ser el crecimiento este año? 1.73%, 0.34 puntos porcentuales menos, el 16.43%.

Cuarenta y cuatro años (de PRI, de PAN, de regreso del PRI, de Morena), de crecimiento mediocre, que limita las posibilidades de alcanzar mayores niveles de bienestar, de conseguir que la gente viva bien, de lograr que viva mejor. Esto es lo que está en juego.

Continuará.