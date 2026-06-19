La mejor defensa es la ofensiva (siempre)

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Emoción y táctica, ilusión y presión popular. Orgullo e historia, todo alrededor de un balón. Y del combate multinacional al imperio criminal que se pavonea en México a partir de gobiernos con estrategias ideológicas y populistas, con políticas públicas integrales, amplias y tan profundas que naufragaron.

No nos hagamos bolas, por más que la soberanía nacional sea mantra de mañaneras, la amenaza de una insolencia militar de Estados Unidos en nuestro territorio es.

En un par de días, la cadena de televisión N+Univisión presentará una entrevista con el vicepresidente norteamericano J.D. Vance. Se han filtrado algunos fragmentos de esa conversación con la periodista estelar de noticias, Ilia Calderón.

A ella, J.D. Vance dice que la intervención militar de su país en suelo mexicano es un escenario, tan indeseable como posible. Semejante vulgaridad la sustenta el número dos en la sucesión del poder con Trump, a partir de un concepto maestro, lo harían sin vacilar cuando de defender a su pueblo se trate.

Y hágase las conjeturas que quiera con eso de defender a sus adictos de nuestros narcos.

Véase la cantidad de asesinatos cometidos por fuerzas militares estadounidenses en aguas internacionales del Pacífico o del Caribe cuando despachan al más allá y sin mediar detención, investigación y menos un proceso legal, a quienes identifican como narcotraficantes.

El pasado fin de semana, Washington presumió haber abatido al Niño Guerrero en ese suelo venezolano de donde sacaron a Nicolás Maduro, presidente en funciones entonces, durante los primeros días del año. Así se las gastan.

Y no somos lo mismo, pero con Trump, Vance y su parvada de radicales, nada se debe descartar.

¿México hace todo lo que puede, debe y más, para evitar, para no merecer, esas groseras amenazas? ¿Qué acaso no el segundo piso de la 4T cambió los abrazos no balazos, por la exportación de criminales locales a tribunales gringos en fast-track?

¿Qué no presumimos, por activas y pasivas una nueva etapa de colaboración en materia de seguridad e inteligencia, sin subordinación, como nunca, dicen?

Hace unos días la Presidenta Sheinbaum recriminaba a quienes exigen que les entreguemos a 10 políticos sinaloenses en vigentes y en el poder, acusados de encubrir a capos, que por qué lo pedían así, si a nosotros ellos no nos correspondían cuando buscamos a pederastas y otras lacras escondidas o retenidas allá.

Y hace una semana, Ronald Johnson, embajador boina verde de la Casa Blanca acá, refutó a nuestra mandataria. Dijo que 313 indeseables han sido traídos a México. Y que viva la reciprocidad y la colaboración. Punto.

Además de las estrellas que nuestro Gabinete federal de Seguridad se gana día a día, la interrogante válida es: ¿A nivel diplomático, entre congresos, a través de voceros no oficiales; México, el gobierno 2.0 de la 4T, hace eficazmente todo lo que debe para advertir allá, que la única vía posible entre ambas naciones y pueblos es la del respeto irreductible a nuestra soberanía? Es pregunta.