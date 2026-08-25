AFAC se “esconde” en auditoría aérea de la FAA 

Como si en los próximos 60 días no nos fuéramos a enterar del resultado de la auditoría a la seguridad de la autoridad aérea mexicana que realizó la Federal Aviation Administration; el pecho de Bryan Bedford no es bodega y dirá lo que tenga que decir. Lo feo es que los altos funcionarios, al mando del general Emilio Avendaño, en la Agencia Federal de Aviación Civil decidieron que el último día de esa revisión, el pasado 14 de agosto, no entraran sus empleados a las instalaciones… no fuera que soltaran la lengua sobre las pésimas condiciones laborales a las que están sujetos. Vaya, cómo si los inspectores estadounidenses no se hubiesen percatado de ello.

Esa última revisión de auditoría se efectuó en el edificio de la AFAC en Periférico Sur 1990, por la zona conocida como Las Flores. Y concretamente, en el mezzanine, resulta que por órdenes de sus superiores el personal “de confianza” no dejó pasar al demás personal, vaya, ni siquiera para ir al baño.

Nos cuentan que los “de confianza” parecían cadeneros de antro ante los empleados de “desconfianza”: “tú sí pasa, tú no”, “¿a qué vienes?”, “¿quién es tu jefe?” y un largo etcétera de preguntas impertinentes de control.

Y fue tal el merequetengue que la directora de aeropuertos, Maricruz Hernández García, en la puerta de entrada del edificio regresó al personal que sólo quería entrar por un café incluso antes de las 9 de la mañana (el horario de entrada) para hacer menos hostil la espera. Las personas se sintieron humilladas, otra vez.

Y sí, los cadeneros tenían la tarea de impedir que los empleados de “desconfianza” toparan a los auditores de la FAA y les informaran sobre las “bonitas condiciones laborales”: que no han aumentado el sueldo en dos años y que no hay dinero para viáticos, para inspección física en aeropuertos y ni mucho menos capacitación real como se estableció con los acuerdos pactados hace 5 años.

Pero pese al bloqueo, nos cuentan que la FAA encontró numerosas deficiencias que se conocerán antes de que termine octubre próximo. Pero mientras, en radio pasillo se comenta que el fallo estadounidense estaría influido poderosamente dependiendo de si hay o no extradición de Rubén Rocha Moya. Ya se la saben.

Medicamentos gratuitos… porque el gobierno no paga. El fallo de la megalicitación bienal de medicamentos e insumos para la salud será el próximo viernes. El asunto está que arde. Pero la preocupación oficial es otra, empezando por la propaganda electoral, no pagar y pedir refrigeración hasta para las aspirinas. El jueves 20 se llevó a cabo una reunión en las oficinas del secretario de Salud, David Kershenobic, con todos los representantes de la industria farmacéutica agrupados en la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica, a cargo de Guy Jean Savoir García, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, que preside Astrea Ocampo, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, que encabeza Jaime López de Silanes, y la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica, presidida por Jorge Luis Caridad: ahí se discutió la nueva etiqueta que a fuerza quiere imponer el joven subsecretario, Eduardo Clark, para integrar en una etiqueta adicionada a los empaques el escudo nacional (ya no la mexicana que frutos vendía) y la leyenda “medicamento gratuito”, “¿Pues cuál gratuito? ¿El síndrome Mario Delgado en el botiquín?”, se preguntaron los representantes empresariales ahí reunidos, pues esa afirmación es falsa ya que los derechohabientes pagan los medicamentos a través de cuotas y/o impuestos.

O sea, que no son gratuitos y tienen costo. Un costo al que se le añaden ahora unos 10 mil millones de pesos para etiquetar envases de cartón, vidrio o plástico. Todo sea para que se note la bonhomía de la 4T en las elecciones de 2027… aunque el común de las personas no lee las letras chiquitas.

Y si a esto se agrega que el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch no pagará 15 mil millones de pesos que dejó insolutos el desaparecido

Insabi, resulta cierto que los medicamentos son gratis, pero para el gobierno, que no para los proveedores.

Y si fueran pocos los adeudos, ahora se sabe que el ISSSTE, a cargo de Martí Batres, registra un preocupante rezago en el pago a laboratorios y distribuidores. Pero como de pedir se trata, Svarch (amigo cercano de Andy) impuso que todos, pero todos los medicamentos que contrate el IMSS-Bienestar le deben ser entregados por el proveedor en refrigeración, debajo de los 24°… ¡como si los almacenes de gobierno tuvieran siquiera un ventilador! Claro, a lo mejor hay por ahí un “bisnes” encerrado en eso de mantenerse en frío.

Y todo esto sin comenzar aún la parte difícil de la compra bienal. Ya le cuento.

España, por el rescate de la Riviera Maya; RIU encabeza. La buena nueva es que la Cámara de Comercio España en México, que encabeza Oscar García, formalizó su Comisión de Turismo en Quintana Roo en alianza con el sector privado y gobierno para visibilizar y enfrentar las diversas problemáticas de la Riviera Maya, empezando por la muy crítica situación desatada por el sargazo. Esa comisión estará encabezada por un joven y talentoso ejecutivo, Marc Miralles quien se desempeña como gerente de comunicación y relaciones institucionales en México y América Latina para RIU Hotels & Resorts. Durante la formalización del nuevo Comité en el icónico Hotel Grand Oasis The Pyramid las conversaciones se enfocaron en dos asuntos centrales: 1) atención integral al sargazo en colaboración con el Gobierno federal dentro de la Estrategia Integral para su manejo. 2) La regulación de las plataformas digitales de alojamiento y alquileres vacacionales para asegurar una competencia justa y ordenada.

Ya urgía una alianza de este tipo para evitar una catástrofe en la región.

*En paz descanse Don Gaspar Guerreiro.

Un abrazo a la familia de Carlos Hank González, quien pierde a su suegro, y me uno a sus plegarias con la certeza de que lo mejor de Don Gaspar se queda en este mundo