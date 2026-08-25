En medio del desfiguro, el reacomodo

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En medio de lo que quizás sea la mayor crisis de la llamada 4T, tiene la enorme ventaja de que no tiene a nadie enfrente como contrapeso político.

Tanto a nivel nacional, como en Sinaloa, no hay quien obligue al oficialismo a tomar medidas de gran calado. Lo que están haciendo ahora es un control de daños que en el fondo no es otra cosa que un reacomodo interno.

Haya sido una decisión personal o no el desfiguro de Rocha Moya, es inevitable que a partir de ahora las fuerzas políticas de la 4T se tienen que reubicar. La sacudida no termina en un asunto personal. Estos días aparecieron, no casualmente, un conjunto de interpretaciones que, a pesar del estridente silencio de Palenque, no hay manera de pasar por alto por lo que pudo surgir y provocarse desde el multicitado rancho.

Desde el primer momento la Presidenta pintó su raya. A pesar de la fuerte gripe que tenía, Gobernación se encargó de reprobar la decisión de Rocha. Obviamente se sumaron de inmediato, en medio de la cargada, voces criticando la decisión. De un momento a otro cambió totalmente el apoyo a un personaje que, como ayer decíamos, ya no hay manera de defender.

El futuro para Rocha parece escrito. Quizá lo más que pueda lograr sea que no lo extraditen, pero que termine en una prisión mexicana. A estas alturas, para el saltimbanqui exgobernador, éste pareciera ser el mejor de los escenarios.

Es probable que la Presidenta esté saliendo bien librada de la crisis. Sus últimas declaraciones muestran con toda claridad que está tomando distancia, y quizás no le quede de otra que también tomar distancia con todo lo que rodea a Rocha Moya.

Va a ser difícil saber si López Obrador tuvo algo que ver en todo esto. Lo que es un hecho, es que el rebote de las cosas acaba por verlo involucrado. Su relación con Rocha era tan cercana que el exgobernador, que ahora no hay manera de que regrese, reconoció que fue el tabasqueño quien lo puso, a pesar de que la encuesta no le fue favorable.

Rocha Moya es parte de una corriente dentro de la 4T ligada directamente a López Obrador. Se podrá decir que todo fluye en Morena hacia el expresidente; sin embargo, era uno de los más cercanos, como se pudo demostrar en la gran cantidad de apoyos que recibió desde Palacio Nacional.

Bajo una crisis como ésta, es brutal que no existan fuerzas políticas de oposición. No hay voces que pudieran alentar un debate en que pudieran señalarse todas las anomalías bajo las cuales estamos, y que, a querer o no, afectan a todo el país.

Éste sería un muy interesante momento para la confrontación política. No se ve por dónde puedan presentarse alternativas, incluyendo al propio Sinaloa. Los ciudadanos están desmotivados, pero sobre todo atemorizados. Se han manifestado de diferentes maneras, pero no han logrado trascender, porque todo está ajeno a ellos y si alguien se ve afectado son ellos mismos.

La oposición ha esperado momentos como éste. En buena medida se la ha pasado en espera de que la 4T viva una crisis. Ahora que la tiene enfrente más que saber o no saber que hacer, su problema es que no tiene fuerza alguna para enfrentar al oficialismo.

En este sentido, Morena puede sobrellevar su crisis. Lo que no puede pasar por alto, es lo que significa lo que está sucediendo. No es el único caso, y debido a la forma en que se han dado las cosas es inevitable que esto tenga consecuencias y que sea leído con enorme atención desde el Departamento de Estado y de Justicia de EU.

La Presidenta está saliendo fortalecida. Ahora habrá que ver qué hace con un crecimiento en su capacidad de maniobra y control.

RESQUICIOS.

Aparecieron dos encuestas que dicen algo más que números. El Universal reporta que 64.4% de los encuestados cree que EU tiene pruebas contra Andy. Según MCCI el 82% de los comentarios registrados en la consulta, sobre el tema de las audiencias, rechazó la propuesta del Gobierno federal.