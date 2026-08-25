• Sigue el cerco contra el CJNG

Muy relevante, nos dicen, ha sido el nuevo golpe que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció ayer contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues no sólo se trató de la detención de dos decenas de presuntos criminales ligados a esta organización. Los detalles de la operación, nos hacen ver, hablan del nivel de planeación y coordinación con varios mandos del orden, pues el encargado de la seguridad a nivel nacional describió un despliegue simultáneo en tres entidades: Jalisco, Michoacán e Hidalgo, donde el CJNG ha pretendido arraigarse. Ahí aseguraron desde lo previsible —armas, droga, un centenar de vehículos, drones, equipos de comunicación…— hasta lo más exótico —tigres, panteras, aves…—. Otra de las cuestiones que nos piden atender es la acotación que hizo Harfuch al comunicar estas acciones: “El objetivo del @GabSeguridadMX no es únicamente detener generadores de violencia” o capos o figuras mediáticamente llamativas, “sino debilitar de manera sostenida las capacidades operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales”.

• Delfina Gómez, números a medio camino

Y nos piden no perder de vista que la gobernadora Delfina Gómez está llegando a la mitad de su administración en el Estado de México con una aprobación de 66.8 por ciento, de acuerdo con la medición más reciente de FactoMétrica. Un dato que, nos hacen ver, se ha repetido en los últimos cuatro meses, lo que refleja estabilidad en la percepción ciudadana sobre su gestión. Quienes conocen a detalle el acontecer en la entidad atribuyen lo anterior a la política de obras públicas que aceleró este año y se ha traducido en que haya al menos una en cada municipio. También al Plan Oriente, que ejecuta con el Gobierno federal para atender una región que durante años acumuló rezagos. Otro indicador es la seguridad que ha mejorado en las demarcaciones que mide la ENSU, del Inegi. Entre éstas destaca Nezahualcóyotl, donde la percepción de inseguridad se redujo 25.6 por ciento, en un contexto marcado por el despliegue de operativos y una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Ahí los datos.

• Llamados a Inzunza

Nos dicen que la situación que atraviesa Sinaloa terminó invariablemente salpicando al senador Enrique Inzunza, otro de los señalados en EU por supuestos vínculos con el narco. Aunque ya desde antes algunas voces de su propio movimiento le pedían que dejara de cobijarse con el fuero, ahora, comentan, esas voces regresaron y puede que con más fuerza, entre éstas, la del senador del Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien exhortó al sinaloense a pedir licencia a la Cámara alta, ahora que está por comenzar el nuevo periodo ordinario de sesiones, pues debe privilegiarse lo institucional sobre lo personal. En la misma línea, el diputado Arturo Ávila, quien ya se había distanciado de Inzunza desde hace meses, endureció las críticas, al sostener que ningún funcionario con investigaciones o señalamientos delicados debería regresar o permanecer en un cargo sin someterse al escrutinio de la justicia. Bueno, hasta Gerardo Fernández Noroña le entró a los llamados. Si bien él declaró que no duda de la honorabilidad de Inzunza, sí le encargó que “haga una tarea de sacrificio”, para evitar una andanada contra la 4T.

• ¿Oportunismo naranja?

Cuentan que allá en Michoacán ya hubo quien se quejó del apoyo que ha expresado el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, al Movimiento del Sombrero y, muy en particular, a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien ya ha expresado la posibilidad de buscar la candidatura al gobierno de su estado. Dicen que ese respaldo no luce para nada genuino a los ojos del cuñado de Grecia, Juan Manzo. El hermano del edil asesinado, Carlos Manzo, señaló que detrás de la solidaridad de Máynez hay gato encerrado, esto se lo escribió directamente al dirigente naranja: “No es de extrañar el oportunismo político mostrado en días pasados; la muerte de Carlos ha servido para que muchos cercanos —y otros no tanto— hagan con la tragedia un lucrativo negocio, al amparo de la consternación y la desgracia familiar”, le recriminó en una carta. El cuñado de Grecia —con quien, nos recuerdan, no anda del todo bien— acusó a Máynez y a su partido de ser “sólo unos más de la larga lista de personas quienes lo que menos buscan es justicia, sino votos y, en consecuencia, poder y dinero”. Tsss.

• La última…y se van

En el último día de actividad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión —porque ahora comenzarán los preparativos para instalar el próximo periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras— destacó la aprobación de dos licencias a legisladores que —aunque ya estaban medio anunciadas— no evitaron la crítica de la opinión pública. La primera tuvo que ver con el diputado del corazón dividido Hugo Eric Flores, quien decidió poner pausa a su curul guinda para irse de lleno a asumir su nueva oportunidad de ser dirigente de su propio partido, el Paz —heredero del PES—, que está estrenando registro nacional —y próximamente presupuesto público—. El otro caso fue el del también diputado Sergio Mayer, quien hace poco renunció —otros dicen que lo renunciaron— a su militancia en Morena por abandonar el barco en momentos clave de la Legislatura, en febrero pasado. Aunque nos señalan que el actor no aclaró las razones por las que oootra vez se separa del cargo —¿será que busque un puesto en el 27?— su nueva solicitud refrescó la polémica en la que se metió por irse a participar a un reality show en Estados Unidos.

• Ya comenzó

Se nos solicita que este martes estemos pendientes del proceso interno de Morena rumbo a 2027, pues el partido guinda comenzará a revelar —y con esto también a descartar—, de manera gradual, los nombres de quienes encabezarán sus estructuras rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en juego. La primera tanda, nos adelantan, corresponde a Aguascalientes, Campeche y Colima. Las encargadas de nombrar a los elegidos serán, desde luego, la dirigente del partido, Ariadna Montiel, y la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández. Lo interesante, nos indican, será conocer la reacción de quienes no resulten favorecidos: ¿aceptarán su destino sin chistar?, ¿acatarán el llamado a cerrar filas con los ganadores? Nos explican que ya previendo que los pleitos no falten, Morena decidió ir liberando los resultados poco a poquito, precisamente para que nadie se atragante y para que los problemas que vayan surgiendo tengan espacio para dirimirse. ¿Lo lograrán? Quedamos atentos.