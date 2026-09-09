Aeroméxico-Delta la libran, ¿libran Viva-Allegiant-Volaris?

Hace tres semanas se hizo oficial el triunfo que obtuvo Aeroméxico, al mando de Andrés Conesa, y Delta Airlines, que conduce Ed Bastian, ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, con el cual conservan su inmunidad antimonopolio para mantener la joint venture que hace un año el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó deshacer como parte de las medidas de represalia contra México por la violación del Acuerdo Bilateral que realizó el gobierno de Andrés Manuel López. El fallo judicial es más que positivo para mantener una estructura de industria para cielos abiertos en ambos países, pero ¿podrá hacer lo mismo VivaAerobus y Allegiant?

Cuando el DOT, a cargo de Sean Duffy, emitió esas sanciones ya había prohibido la alianza entre las aerolíneas de bajo costo VivaAerobus que conduce Juan Carlos Zuazua y la estadounidense Allegiant, que encabeza Robert Neal. Viva y Allegiant comparten modelos de negocios similares con conexiones de rutas atractivas para desarrollar códigos compartidos en flotas que sumadas representan unos 320 aviones de mediano y largo alcance.

Aeroméxico y Delta seguirán de cerca el curso del fallo que les fue favorable (no es descartable que el DOT impugne la sentencia, pero en franca desventaja en cuanto a sus argumentos de fondo y estructura de forma), en tanto que Viva y Allegiant cuentan como antecedente a su favor el triunfo de sus dos rivales pero tendrán que litigar a fondo para demostrar que, las causas de la sanción estadounidense a México han sido ya removidas.

Si bien la Comisión Federal de Comercios que encabeza Andrew Ferguson (FTC, por sus siglas en inglés) dio su visto bueno para que operen en Estados Unidos la fusión Viva-Volaris, no se puede omitir que aún falta el palomeo del DOT, del Departamento de Justicia…, es decir, que será una decisión política del más alto nivel.

Y en tanto que en México aún sigue el análisis de la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) que lleva aquí Andrea Marván, esa fusión Zuazua y Enrique Beltranena anunciaron a fines del año pasado. Se trata de la prueba de fuego para el CNA, pues los datos operativos muestran la supremacía que Viva-Volaris tienen sobre Aeroméxico en aeropuertos de gran magnitud como Guadalajara, Monterrey y Cancún; y que contando eventualmente con un aliado que hasta ahora no sale de las fronteras estadounidenses como es Allegiant, contarían con una capacidad de operaciones y expansión de alcance binacional que necesariamente tendrán que sopesar las autoridades de competencia económica y aérea de ambos países. La zona de turbulencia sigue en el radar.

Grupo Andrade, 7 décadas innovando. Durante un siglo, el negocio de los distribuidores automotrices estuvo concentrado en vender vehículos y generar ingresos mediante servicio y refacciones, pero el modelo está cambiando. En agosto se comercializaron 129 mil 479 unidades nuevas en México, el mejor resultado para ese mes desde 2016. El mercado mantiene dinamismo, aunque alrededor del automóvil ganan peso otros negocios: a julio, el financiamiento participó en 75.3% de las compras al menudeo, mientras avanzan el arrendamiento, renta y administración de flotillas.

Grupo Andrade, de Ángel Mieres Zimmermann, permite dimensionar esa transición. Fundado en 1926, llega a su centenario con más de 70 distribuidoras, más de 35 marcas y ventas superiores a 45 mil vehículos anuales. Un ejemplo de que la electrificación, digitalización, nuevas marcas, presión sobre los márgenes y esquemas flexibles de uso terminarán por redefinir al distribuidor tradicional y ofrecer ventajas a compañías como Grupo Andrade que actualiza su modelo de negocios tanto en modelos, mercadeo, esquemas de venta y arrendamiento así como en su administración interna.

Olga Lucía y la transa de Esperanza. Vaya paradoja que siendo el eslogan del partido oficial “Morena, la Esperanza de México”, haya sido en el Municipio de Esperanza, Puebla, que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a cargo de Omar García Harfuch, desmontara una peligrosa célula criminal—narcotráfico, asalto a autotransporte, secuestro y extorsión— encabezada por el presidente municipal, Isaac Rodríguez, militante precisamente de Morena.

Y más aún que el hoy detenido e imputado haya contado con el apoyo (hay fotografías) de la lideresa estatal del partido guinda, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, es indicativo de la falta de filtros de solvencia moral —de manera voluntaria o involuntaria— en la sede poblana de ese partido.

Bueno, tampoco hay mucha solvencia moral en esta última quien encarceló a su tía de 92 años, Estela Romero Bringas, para tratar de apropiarse del patrimonio de Avícola de Tehuacán, para de ahí apuntalar su campaña como alcaldesa de Tehuacán.

Movimiento STEM+ y el talento del futuro, hoy. La transformación tecnológica redefine las habilidades que ya demanda el mercado laboral. Por ello, Movimiento STEM+, encabezado por Graciela Rojas Montemayor, anunciará este 9 de septiembre una nueva alianza estratégica para impulsar vocaciones científicas y tecnológicas y ampliar oportunidades para las nuevas generaciones. La iniciativa contempla becas para estudiantes de instituciones públicas en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con el objetivo de fortalecer el desarrollo de talento y acercar a más jóvenes a las competencias que definirán los empleos del futuro. Asimismo, pondrá especial énfasis en impulsar una mayor participación de mujeres en disciplinas científicas y tecnológicas, contribuyendo a construir un ecosistema de innovación más diverso, competitivo e inclusivo.

Esta columna con todo y columnista se toma un receso pasadas las fiestas patrias y amenaza regresar el 5 de octubre.