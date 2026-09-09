Superar los 50 puntos

En el anterior Pesos y Contrapesos vimos que, después de 19 meses consecutivos, de septiembre de 2024 a marzo de 2026, de decrecimiento de la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, en abril, mayo y junio creció 5.3%, 2.4% y 5.9%.

Qué bueno, por todo lo que depende de la inversión directa (producción, empleos, ingresos y bienestar), que la inversión fija bruta (parte importante de la inversión directa), sume tres meses de crecimiento, y qué importante que el mismo se mantenga en los próximos meses. ¿Se mantendrá?

La inversión directa, en general, y la inversión fija bruta, en particular, dependen de la confianza que tengan los empresarios para invertir directamente, confianza que, mes tras mes, mide y publica el Inegi (Indicador de Confianza Empresarial). En escala de cero (total desconfianza), a 100 (confianza total), ésta fue, en lo que va del año, la confianza de los empresarios para invertir directamente en México. Para comparar pongo, en primer lugar, el dato de 2025 y, en segundo, el de 2026. Enero: 34.20, 29.13. Febrero: 30.63, 30.58. Marzo: 29.75, 30.90. Abril: 29.03, 31.65. Mayo: 29.78, 30.53. Junio: 30.33, 30.65. Julio: 31.28, 29.85. Agosto: 31.20, 31.55. Promedio de 2025: 30.76. Promedio de 2026: 30.61.

En ambos años la confianza empresarial para invertir directamente fue baja y prácticamente igual: 30.76 puntos en 2025 y 30.61 en 2026. Sin embargo, el comportamiento de la inversión fija bruta mejoró considerablemente. Durante el primer semestre de 2025 el crecimiento promedio mensual de la misma fue menos 6.62%. A lo largo del primero de 2026 fue más 0.97%, 7.59 puntos porcentuales más, el 114.65%. ¿Cómo explicarlo?

¿Qué refleja mejor la confianza de los empresarios para invertir directamente? ¿La respuesta que dan a la encuesta del Inegi o el comportamiento de la inversión fija bruta en instalaciones maquinaria y equipo? Lo primero es una respuesta que puede ser, o más pesimista, o más optimista, de lo que realmente se cree, pudiendo existir un sesgo pesimista. Lo segundo (tomando prestado el concepto de la teoría del consumidor), es la confianza o desconfianza revelada por medio de las decisiones de inversión directa: cuánto se invierte directamente, comparando con lo que se invirtió el mes anterior (comparación mensual), y con lo que se invirtió el año anterior (comparación anual).

De las dos opciones consideradas, ¿cuál refleja de mejor manera la confianza de los empresarios para invertir directamente? La segunda, el comportamiento de la inversión fija bruta, la que tiene que ver con la confianza o desconfianza revelada a través de las decisiones de inversión directa, que suma ya, después de 19 meses seguidos de decrecimiento, tres meses de crecimiento, lo cual no quiere decir que no falte mucho por hacer.

El índice de confianza empresarial para invertir directamente va de cero (total desconfianza), a 100 (confianza total), por lo que, entre cero y 50 hay desconfianza, mayor más cerca de cero y menor más cerca de 50, y entre 50 y 100 hay confianza, menor más cerca de cincuenta y mayor más cerca de cien. En lo que va del año, fue en enero cuando el índice fue menor, 29.13, y fue en abril cuando fue mayor, 31.65, en ambos casos por debajo de los cincuenta puntos, desconfianza.

¿Reto inmediato? Superar los cincuenta puntos.