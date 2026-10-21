Encuentra el medio, y empieza ahí.

Anne Carson

Ella bebía té y comía galletas saladas mientras leía. En algún momento, notó que el suelo necesitaba barrerse y tomó la escoba. El teléfono sonó y el ir y venir de la escoba se detuvo. Carson respondió la llamada y, del otro lado de la línea, recibió la noticia de que la Academia Sueca le había concedido el Premio Nobel de Literatura 2026. Mientras intentaba asimilarlo, el polvo volvía a posarse en el suelo. Hay una paradoja en esa escena. Mientras el mundo celebraba a una de las voces más singulares de la literatura, ella estaba ocupada con una tarea doméstica, lejos de la solemnidad que atribuimos a los grandes acontecimientos. Quizá esa sea una primera clave para acercarnos a su obra: lo extraordinario no siempre irrumpe con estruendo; a veces aparece en medio de lo cotidiano y nos obliga a mirar de otra manera aquello que creíamos conocer.

La paradoja se extiende a su escritura. Carson, poeta, ensayista, traductora y estudiosa de la Antigüedad, conoce profundamente la tradición clásica, pero no acude a ella para convertirla en reliquia. La interroga, la desplaza y la enfrenta a las inquietudes de nuestro tiempo. La Academia Sueca destacó una obra que, en diálogo con los clásicos, abre nuevas posibilidades para la literatura contemporánea. Carson no se limita a cruzar géneros: transforma ese encuentro en una forma de explorar aquello que el lenguaje convencional no siempre consigue expresar. Para entrar en ese universo, recomiendo tres libros.

En Autobiografía de Rojo, un mito griego se transforma en una novela en verso sobre el deseo, la vulnerabilidad y el amor. Eros el dulce-amargo explora la contradicción del deseo: nos acerca a lo que anhelamos y, al mismo tiempo, nos hace sentir la distancia que nos separa de ello. En Nox, la muerte de su hermano inspira un libro-objeto hecho de fotografías, cartas, fragmentos y traducciones. La memoria no aparece como un relato ordenado, sino como una búsqueda entre los restos de aquello que el duelo no permite recuperar por completo. Cuando le preguntaron dónde empezar a leerla, Carson respondió: «Encuentra el medio y empieza ahí». La frase parece resumir su manera de entender la creación: no hay una única puerta de entrada a la literatura, ni una sola forma de organizar la experiencia. Su escritura cruza poesía, ensayo, traducción e imagen; demuestra que conocer las reglas puede ser el primer paso para transformarlas.

¿Qué representa este Nobel? Reivindica la imaginación como forma de conocimiento y la tradición como un territorio vivo, capaz de producir preguntas nuevas. Carson nos recuerda que el pasado no es un archivo inmóvil, sino un interlocutor al que podemos volver para comprender mejor nuestro presente.

El polvo volvió a caer en el suelo; la mañana, sin embargo, ya no era la misma. Tal vez esa sea una de las tareas de la literatura: no siempre cambia el mundo de golpe, pero modifica nuestra manera de mirarlo. Anne Carson recibe el Nobel por habitar las fronteras del lenguaje y convertirlas en lugares de descubrimiento. Para leerla, no hace falta tener todas las respuestas. Basta encontrar el medio y empezar ahí.