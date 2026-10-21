Marcelo Ebrard se baja de peleas electorales

“Por favor, si quieres, quítame de la lista”, con esta frase y a pregunta expresa, durante su comparecencia en el Senado, el secretario de Economía pidió que lo borraran de la lista de “corcholatas” para el 2030. Aseveró que está de tiempo completo en sus responsabilidades al frente de la SE y, desde luego, lo del TMEC no es cosa menor.

Varios aspectos se presentan en este caso. Una de ellas, a lo mejor Ebrard Casaubón piensa seguir la estrategia de López Obrador, quien cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguraba que, para la contienda presidencial, lo dieran por muerto y, a la hora de la verdad, la tercera fue la vencida para el tabasqueño. Igual podría sucederle al titular de la SE; en esta ocasión está en la escena el “Pedro Infante de la política”, pero se dice que Ebrard va en segundo lugar.

Otra es que quiera tener un perfil bajo para que, cuando sea la hora más oportuna, se registre en la carrera de las “corcholatas”, ya que el secretario Ebrard considera que los morenistas se la deben cuando le cedió su lugar, porque supuestamente iba encabezando en las encuestas a López Obrador. Sin embargo, el tiempo ha pasado y habrá que ver en qué lugar del corazón del de Macuspana está Ebrard.

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En definitiva, nada está cantado, ya que el propio secretario de Economía dijo que lo descartaran para el 2030, por el momento.

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El presidente del Senado, Higinio Martínez, con toda razón buscará de nueva cuenta que se realicen las reuniones interparlamentarias con Estados Unidos, Canadá y Cuba, pues son de suma importancia para fortalecer el diálogo internacional. Son muchos los asuntos a tratar, sobre todo con los vecinos del norte.

El líder cameral Ignacio Mier se pronunció como viables que se retomarán, pues hay temas importantes que deben ser tratados en esas reuniones. Urge hablar de temas sociales, económicos y políticos.

Hay asuntos como el T-MEC, los migrantes, la propia seguridad de ambas naciones, principalmente con la que hace frontera México, que es EU.

El senador mexiquense Higinio Martínez adelantó que, si bien son importantes esas reuniones con los tres países, se avocará a esperar, por lo pronto, que concluyan los comicios en el vecino país EU del 3 de noviembre para, entonces sí, buscar reunirse con el embajador en México, Ronald Douglas Johnson, para insistir en retomar esos encuentros.

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Nos comentan que la pelea en Jalisco por la gubernatura y alcaldías se cierra, después de que Movimiento Ciudadano se atasca en la solución del problema del agua. Ante ello. Chema Martínez se presenta como una carta fuerte para Guadalajara.

Rumbo a 2027, Morena tiene un desafío: encontrar quién pueda arrebatarle Guadalajara a Movimiento Ciudadano. Y ahí es donde entra Chema Martínez.

Experiencia, oficio político, carisma y algo que no se compra con espectaculares, notas patrocinadas ni pauta en redes sociales: cercanía con la gente. Ha caminado los barrios y sabe convertir las necesidades de las familias en propuestas de gobierno.

Ahora que todos hablan del agua puerca, vale recordar que Chema comenzó a denunciarla desde 2021. Pero su agenda va mucho más allá: mayores recursos para combatir la pobreza, frenar las rentas caras, recuperar espacios públicos, proteger a las infancias y adultos mayores, abrir oportunidades a los jóvenes e impulsar políticas de salud mental y un sistema de cuidados.

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En ocasión del 73 aniversario de que se concedió el voto a la mujer en nuestro país, debería haber grandes avances en el respeto a ese numeroso sector –que es mayoritario–, pero, desgraciadamente, no ocurre así, como lo evidencian las numerosas denuncias de las organizaciones dedicadas a su defensa.

Esto ha generado diversas denuncias, aunque no siempre son atendidas.

Una de esas denuncias la formuló la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en ocasión del reciente 73 aniversario de que se concedió el derecho al voto a la mujer en México.

Moreno afirmó que, por desgracia, durante el gobierno de Morena las supuestas ayudas a la mujer “han sido una verdadera tragedia, una desgracia, y el peor enemigo que han tenido las mujeres en la historia de México”.

Explicó que “de un plumazo y sin tentarse el corazón, les quitaron, como bien se dijo, las estancias infantiles, les cerraron las escuelas de tiempo completo y las dejaron solas. Les quitaron los refugios, quitaron todos los recursos para los refugios y desaparecieron los tratamientos para el cáncer”.

En conferencia de prensa en la sede nacional del tricolor, el dirigente de ese partido dijo que el momento más complicado por el que atraviesa el país “nos convoca a estar unidos”, por lo que, agregó, “vamos a construir la alianza más amplia, de las opciones políticas y de la ciudadanía”, de cara a la elección del 2027, para ganarle a Morena

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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