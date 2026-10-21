Unen acciones contra el crimen

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En otro intento para combatir al crimen organizado y enfrentar la violencia que en semanas recientes empezó a recrudecerse en algunas entidades, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana formalizaron la interconexión de sus acciones en un convenio que permitirá a la Guardia Nacional vincular sus sistemas con la Plataforma Central de Inteligencia que opera el CNI.

Ese acuerdo, suscrito por el general Ricardo Trevilla Trejo y Omar García Harfuch, establece mecanismos de consulta e intercambio de información, acceso a bases de datos, homologación tecnológica y de inteligencia que permitan identificar estructuras criminales, detectar patrones delictivos que fortalecerán las atribuciones de la Guardia Nacional para conocer el funcionamiento de organizaciones criminales, identificar a sus integrantes y anticipar riesgos y orientar las investigaciones.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

DESPUÉS de que la Presidenta Sheinbaum rechazara que exista algún acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, porque ella no hace pactos políticos con la justicia ni le corresponde “exonerarla”, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, exigió que las investigaciones por traición a la patria al exfiscal de esa entidad, César Jáuregui, lleguen hasta ella, porque esa dependencia no es autónoma.

ESO confirma que de cara a la próxima elección de quien sucederá a la panista, el guinda va con todo para impulsar a su candidato Cruz Pérez Cuéllar, expresidente municipal de Ciudad Juárez, quien durante dos años aspirara al cargo de Campos y tuvo que conformarse por contender por la alcaldía fronteriza.

DESPUÉS de comparecer en privado en el Senado, Marcelo Ebrard reconoció que el acuerdo para firmar el T-MEC estuvo en riesgo de no firmarse y que lo que más le preocupa son los aranceles de acero y aluminio, aunque él “estuvo” persistente en las negociaciones con los representantes de Estados Unidos.

EN San Lázaro los diputados discutirán hoy la ley “antimemes” que, por lo pronto, propone criminalizar contra críticas, sátiras, comedias, caricaturas políticas y reproducciones de contenidos en redes, por lo que la oposición coincide en que llegará a afectar el derecho constitucional de libertad de expresión.

MERECIDO reconocimiento a Francisco Garfias Antolín, columnista político de Excélsior, en la Cámara de Diputados, en una sesión en la que los coordinadores de las bancadas reconocieran en tribuna su destacada tarea informativa a lo largo de varios años.

POR cierto que, con su acostumbrada agresividad, el diputado priista chiapaneco Carlos Eduardo Mancilla increpó en los pasillos de San Lázaro a diputados de Movimiento Ciudadano, encabezados por su líder, Jorge Álvarez Máynez, por el problema del agua en Jalisco, entidad en manos de ese partido.