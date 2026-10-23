Cuestionan esquema jubilatorio

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Si bien algunos grupos del personal del Seguro Social coincidieron en aceptar, condicionado, el aumento de 8 por ciento e insisten en convocar a un Congreso Extraordinario para destituir a su líder, Rafael Olivos, el acuerdo anunciado del tripartita Consejo Técnico de la Modalidad 40 motivó otro grave problema por asumir funciones que el Congreso de la Unión reclama como suyas.

Por lo pronto, llevará al Senado, a petición de parte de sus integrantes, a solicitar una controversia constitucional, luego de que el instituto explique esa decisión que empezó a generar cuestionamientos de trabajadores próximos a la jubilación que previamente buscan mejorar sus pensiones.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Expresidentes y funcionarios del IFE e INE y dirigentes de partidos políticos de oposición coincidieron en exigir que Guadalupe Taddei, la actual titular del organismo electoral, renuncie o solicite licencia mientras se investigan y aclaran los casos de corrupción de algunos de sus allegados acusados públicamente, que afectan confianza y legalidad en el proceso electoral 2027.

A pesar de ese reclamo, y de que sus “choferes” y el principal proveedor del INE, José Alfredo Hernández Casillas, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y otros de sus allegados han sido acusados de ilícitos, ella se resiste a dejar el cargo y responde que “no cederá a presiones, descalificaciones y ataques”.

Lorenzo Valdés, expresidente del entonces IFE, Edmundo Jacobo, exsecretario Ejecutivo del INE, y Arturo Espinosa Silis, director de Observatorio Electoral, encabezaron la corriente de quienes durante varios años encabezaran el que ha sido árbitro de elecciones en este país, a los que se suman expertos y líderes de partidos de oposición.

En Michoacán, una de las entidades con regiones con presencia de grupos criminales y en víspera del primer aniversario del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la Presidenta Sheinbaum iniciará en Apatzingán su gira de fin de semana.

Siendo candidata, en 2024 canceló una visita a ese municipio por amenazas del crimen organizado, aunque dijo que fue por problemas de agenda en la campaña, que no tenía nada que ver con inseguridad.

Además, ahora en ese estado priva inconformidad morenista por la designación del exfiscal estatal, Carlos Torres Piña, como candidato a gobernador, lo que el senador Raúl Morón y sus partidarios rechazan, entre ofrecimientos del PT de postularlo y romper la alianza.

Después de que, por razón de género, la emecista Jasmine Bugarín logró que Morena la postulara como su abanderada a gobernar Nayarit con su alianza PVEM-PT y ser cuestionada por tener doble nacionalidad, decidió unirse al guinda.