• Y ahora en Cultura

Y es ahora en la Secretaría de Cultura donde tensiones sindicales parecen estar poniendo a prueba las capacidades de gestión de su titular, Claudia Curiel de Icaza, nos comentan. Y es que resulta que trabajadores de base decidieron cerrar la Biblioteca Vasconcelos y las oficinas de la dependencia ubicadas en la colonia Juárez en protesta por, aseguran, abusos a sus libertades sindicales y para exigir mejores condiciones laborales y trato digno. Tema que la dependencia refuta con otro argumento: en los últimos meses aumentaron 97 por ciento las solicitudes de tiempo para actividades sindicales de la sección CS-DGB-III. La cosa parece escalar, nos dicen, porque ayer la dependencia hizo pública una tarjeta informativa en la que da cuenta de una omisión de los trabajadores, pues sostiene que deben considerar la formación de guardias para garantizar la continuidad de los servicios. “El ejercicio de los derechos sindicales no debe limitar o impedir el acceso de la ciudadanía al derecho a la cultura”. Ahí el dato.

El caso Taddei, como olla exprés

Y el asunto que tiende a llenarse de presión como olla exprés es el de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Al menos ése fue el pulso de quienes presenciaron la sesión de consejo general en la que, como era de esperarse, esa controversia afloró. La consejera, sobre la que en diversas publicaciones periodísticas se han señalado ligas que presuntamente tendría con proveedores del instituto, ha evitado dar explicaciones o responder preguntas al respecto. Y aunque, nos dicen, los cuestionamientos se han hecho a decisiones tomadas durante su gestión, ella ha contestado que el ataque es contra toda la institución y ha enderezado señalamientos hacia los actores políticos que han hecho eco de las investigaciones periodísticas y videos. Entre quienes han seguido el tema de cerca, hay quien considera que la apuesta de Taddei parece apuntar a que el asunto se dirima por un canal institucional de tránsito lento. Sin embargo, por la presión que tiende a acumular no hay visos de que por ese canal quepa. Pendientes.

“Bienvenida, bienvenida, bienvenida”

Con la novedad de que concretó su salto del Partido Verde a Morena Jasmine Bugarín, recién designada por el guinda como su coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía en Nayarit —por lo cual en un momento posterior será presentada como candidata a la gubernatura—. El brinco, nos comentan, además de por convicción y “decisión personal”, como se destacó en la conferencia en la que estuvieron la coordinadora y la jefa del morenismo a nivel nacional, Ariadna Montiel, ayuda a equilibrar un poco el tablero de las designaciones, en el que el Verde pese a tener una mucho menor fuerza política, salió ganón, al hacerse de cuatro coordinaciones nacionales. Por lo pronto, la decisión de Bugarín agradó bastante a Ariadna, según se pudo apreciar. “Ya la afiliamos, va a estar con nosotros y le agradezco que tenga esa decisión, porque cada que llega alguien tan bueno como ella, a nosotros nos engrandece como proyecto y como movimiento… Bienvenida, bienvenida, bienvenida!”. Qué tal.

Otra pausa del PT

Y nos piden no perder de vista el otro extremo del barco de la alianza de la 4T, que tiende a hacer agua. Y es que resulta que ayer el Partido del Trabajo anunció que volvió a pausar las pláticas con sus aliados para consolidar una coalición oficialista rumbo a las elecciones del año entrante. La causa es el maltrato que, señaló, sufrió quien fuera su propuesta para el gobierno de San Luis Potosí, Gerardo Sánchez Zumaya, al que le congelaron cuentas, a su consideración injustamente. “Sin haber una carpeta de investigación, violando derechos humanos, violando todas las garantías que la Constitución consagra, la presunción de inocencia, el derecho de audiencia. Sin haber mandato judicial, simplemente con fines políticos le congelaron las cuentas para hacerlo reventar, un empresario que quería cambiar las cosas en San Luis y hoy se encuentra fuera del país”, refirió ayer. Por cierto que el PT, que sigue estirando la liga al apoyar a aspirantes derrotados en las encuestas morenistas como Raúl Morón, atribuye también su pausa a que está en espera de que el guinda “resuelva los problemas internos que tiene”. Uf.

Los llama la Modalidad 40

Y son los diputados y senadores los que insisten en subirse al tema de los ajustes a la Modalidad 40, el esquema recién ajustado por el Consejo Técnico del IMSS, que permitía a trabajadores sin empleo seguir cotizando para, a largo plazo, incrementar el monto de sus pensiones al llegar a la edad de retiro. Fue el morenista Alfonso Cepeda el que ayer avaló la solicitud que hicieron legisladores de oposición para que del Instituto acudan a la Cámara alta a explicar la decisión tomada que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Nos dicen que el también dirigente magisterial buscó no verse confrontativo al señalar que “nosotros sentimos que hay facultades de parte de la Presidencia de la República para que pueda ser mediante un decreto”. Sin embargo, enseguida apuntó que “le daría mucha mayor legitimidad el que pasara por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores o viceversa. Desde la Presidencia, como sea, se aclaró que hasta que haya un estudio de los efectos de la Modalidad 40 se tomará una eventual decisión sobre una posible ruta legislativa.

Audiencias del caso Jáuregui

Y nos cuentan que ayer un juez local en Chihuahua determinó vincular a proceso al exfiscal de la entidad, César Jáuregui, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, pero no por el de coalición de servidores públicos. Nos recuerdan que este caso es distinto al que lo tiene actualmente en el penal del Altiplano, donde se le dictó prisión preventiva por traición a la patria. Es sabido que en el ámbito local incluso ya se había determinado que enfrentara el juicio en libertad. Ahí, la fiscalía estatal lo acusa de omisiones en la cadena de mando en el operativo, en el cual participaron agentes de la CIA, realizado en la comunidad de El Pinal, y que terminó en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. El exfuncionario —que ha tenido el apoyo de panistas, aunque no de la mandataria estatal, Maru Campos— tendrá este sábado la audiencia federal en la que se determinará si lo vinculan a proceso, pero por el delito de traición a la patria, por haber permitido que los agentes estadounidenses participaran en la acción policiaca referida. Atentos.