Investigan prácticas monopólicas en Vales

La Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), encabezada por Andrea Marván Saltiel, ha abierto una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de aceptación de tarjetas de vales de despensa y medios electrónicos de pago en establecimientos de comercio minorista y servicios relacionados en México. La indagatoria, iniciada a partir de una denuncia, busca determinar si existen empresas con poder sustancial de mercado que aprovechen esa posición para dificultar la competencia, desplazar a otros proveedores, impedir su participación o establecer ventajas exclusivas.

El negocio de los vales de despensa depende tanto de los emisores y operadores de medios electrónicos como de las redes de establecimientos que aceptan estos instrumentos, por lo que las condiciones comerciales aplicables pueden influir en la competencia entre proveedores y en las alternativas disponibles para los trabajadores que reciben esta prestación. Si se acreditara que determinados acuerdos o requisitos comerciales limitan injustificadamente la participación de competidores, las consecuencias podrían alcanzar a los emisores, los comercios y los consumidores que utilizan estos medios para adquirir productos de primera necesidad.

El reto no es menor porque será establecer qué condiciones comerciales originaron la denuncia, quiénes las aplican y si constituyen restricciones indebidas a la competencia. La apertura del expediente no significa que alguna compañía haya sido declarada responsable ni que las irregularidades estén acreditadas; las empresas involucradas podrán presentar pruebas y argumentos para demostrar que sus prácticas cumplen con la Ley Federal de Competencia Económica. El procedimiento tendrá una duración de entre 30 y 120 días hábiles, con posibilidad de hasta tres prórrogas por periodos iguales, y podrá cerrarse si la autoridad no encuentra elementos suficientes para acreditar las conductas investigadas.

El caso tiene implicaciones para un mercado en el que confluyen emisores de vales, plataformas de pago, cadenas de autoservicio, supermercados y establecimientos independientes, cuyas condiciones de aceptación determinan dónde pueden utilizarse estos instrumentos y bajo qué reglas comerciales. Entre las empresas y marcas presentes en el mercado mexicano figuran Edenred, Up Sí Vale, Pluxee, Efectivale, Toka, One Card, InburVale, Broxel, Obtén Más, Intely Vale, Minu Despensa y Monedero QR y otras, pero algunas de éstas que usted lee han estado bajo investigaciones legales graves por su penoso actuar. además de otros proveedores de monederos electrónicos y plataformas de beneficios. La participación de estas compañías en el sector no significa que todas estén sujetas a investigación ni que existan pruebas de que hayan incurrido en prácticas monopólicas.

La CNA deberá determinar si las condiciones denunciadas generan barreras para otros participantes o si responden a criterios comerciales legítimos. El resultado será relevante para conocer cómo se distribuye el poder de negociación entre emisores y establecimientos, qué condiciones rigen la aceptación de los vales y si existen restricciones que limiten la competencia en un mercado vinculado directamente con las prestaciones laborales y el consumo familiar. Un desafío delicado y desafiante para esa oficina de investigación, uno más, de acreditar con elementos concretos la existencia de conductas anticompetitivas y, en caso de encontrarlas, determinar las responsabilidades correspondientes, sin anticipar conclusiones antes de que termine el procedimiento. El anhelo, sanciones que sean ejemplares, no minúsculas, que provoquen el deseo de no volver a repetir este delito.

Prioridad Pilotos. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) abrió la consulta entre sus afiliados sobre la propuesta de revisión del contrato colectivo presentada por Grupo Aeroméxico, que contempla un incremento salarial directo de 4.27 por ciento y prestaciones que elevarían la percepción total de los pilotos por encima de 8 por ciento. La revisión es para la aerolínea que encabeza Andrés Conesa, ante la obligación de atender las demandas laborales planteadas por su representación sindical y negociar las condiciones contractuales, mientras ASPA otorgará 10 días para analizar la oferta y otros 10 días para votar de manera personal, libre, directa y secreta. La decisión final corresponderá a los pilotos, quienes determinarán si las condiciones ofrecidas responden a sus exigencias laborales; por ahora, el proceso continúa en etapa de análisis y no existe una resolución sobre la aceptación o rechazo de la propuesta.

Voz en off. Por cierto ahora que algunos morenistas andan en “modo fifí” rogando por estar en una sala VIP en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, no estaría mal que más allá de la penosa exigencia de Martha Lucía Mícher Camarena, se revise el funcionamiento de éstas, porque tampoco es que sean lujosas o dignas de un buen Bon vivant, de ésos que le gusta el buen vivir. Son precarias, huelen mal, y sus alimentos lucen de mal aspecto, y la decoración ya forma parte del pasado, donde las nuevas salas de espera hasta parecen de mejores condiciones. Ojalá y se revise a fondo este asunto y todo lo que implica su funcionamiento y las membresías que tienen derecho a su acceso. Eso sí a Malú Mícher, desearle reflexión, porque de luchadora de la izquierda, no quedará absolutamente nada en su camino por el gusto exquisito de un salón VIP, la prepotencia nunca ha sido buena consejera de la austeridad republicana que tanto se pregonó en el pasado reciente, mucho menos este actuar es aplaudido en Palacio Nacional…