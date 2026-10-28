¿Cómo vamos? (3/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Cómo vamos en materia de economía? Ya vimos, en la primera entrega de esta serie, que, en materia de inflación, dado que ha repuntado, vamos mal. Ya vimos, en la segunda entrega, que, en materia de crecimiento, dado que ha aumentado, vamos bien. ¿Qué otras variables podemos considerar para responder la pregunta? Las relacionadas con el mundo laboral, comenzando con la tasa de desempleo y terminando con la generación de ingresos, comparando lo que debería haber sido con lo que realmente fue.

Entre enero y septiembre de 2025 la tasa mensual promedio de desempleo fue 2.67% de la población económicamente activa, formada por los mayores de 15 años que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven población ocupada. Si no lo encuentran, y siguen buscando, son población desocupada. Un año después, entre enero y septiembre pasados, fue 2.73%, 0.06 puntos porcentuales más, el 2.24%. Mayor, malo.

Entre enero y septiembre del año pasado la tasa mensual promedio de la población económicamente activa en condición de ocupación parcial (trabajó menos de 15 horas a la semana) y desocupación, fue 9.02%. Un año después, entre enero y septiembre de 2026, fue 9.12%, 0.1 puntos porcentuales más, el 1.11%. Mayor, malo.

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Entre enero y septiembre de 2025 la tasa mensual promedio de presión general, población desocupada más población ocupada que busca trabajo, fue 5.48% de la población económicamente activa. Un año después, entre enero y septiembre pasados, fue la misma, 5.48%. Ni bueno, ni malo.

Entre enero y septiembre del año pasado la tasa mensual promedio de trabajo asalariado fue 66.20% de la población ocupada. Un año después, entre enero y septiembre de 2026, fue 65.93%, 0.27 puntos porcentuales menos, el 0.41%. Menos trabajadores asalariados, ¿a qué se habrá debido? ¿A que se independizaron y pusieron su propio negocio, bueno, o a que el negocio en el que trabajaban los despidió, malo?

Entre enero y septiembre de 2025 la tasa mensual promedio de subocupación, población ocupada con la necesidad y disponibilidad de trabajar más, sin la oportunidad de hacerlo, fue 7.01%. Un año después, entre enero y septiembre pasados, fue 6.80%, 0.21 puntos porcentuales menor, el 3.00%. Menor, bueno.

Entre enero y septiembre del año pasado la tasa mensual promedio de la población ocupada en condiciones críticas de ocupación, trabajando menos de 35 horas a la semana, o más de 35 con ingresos menores al salario mínimo, o más de 48 con ingresos de hasta dos salarios mínimos, fue 33.24%. Un año después, entre enero y septiembre de 2026, fue 38.37%, 5.46 puntos porcentuales más, el 16.43%. Mucho mayor, malo.

Entre enero y septiembre de 2025 la tasa mensual promedio de población ocupada trabajando en la informalidad, ya sea en un negocio informal ya sea informalmente en un negocio formal, fue 54.81%. Un año después, entre enero y septiembre pasados, fue 55.04%, 0.23 puntos porcentuales mayor, el 0.41%. Mayor, malo.

Por último, entre enero y septiembre del año pasado, el 72.30% de la población ocupada, 43 millones 541 mil 290 trabajadores, generó hasta dos salarios mínimos de ingreso. Un año después, entre enero y septiembre de 2026, fue el 78.00%, 46 millones 755 mil 803 trabajadores, 5.70 puntos porcentuales más, el 7.88%. Mucho mayor, malo.

Continuará.