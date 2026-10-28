La hiperconcentración aérea toca pista

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Toca pista y pisa callos. Debe ser muy triste para Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), autorizar la mayor concentración de industria en el país por atender criterios políticos y no los técnicos propios para el crecimiento económico equilibrado; cuando fue presidenta de la fenecida Comisión Federal de Competencia Económica, pese a la cortedad de los recursos, realizó análisis relevantes y tomó decisiones que pudieron ser polémicas pero sustentadas… por lo que autorizar una fusión con 73% en la operación aérea nacional tendría que, cuando menos, ruborizarla.

Sin lugar a duda, Viva Aerobus, de Roberto Alcántara, y Volaris, al mando de Enrique Beltranena tienen toda la libertad y el derecho de buscar eficiencias, ahorros y sinergias como corresponde a empresas competitivas y responsables con sus socios, empleados y clientela. Con pérdidas conjuntas por casi 180 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, regresar a números negros es vital.

Lo que escapa al sentido común es que se trataría de la mayor concentración —de ser autorizada por la CNA— en las grandes industrias de bienes y servicios.

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Por ejemplo, en el sistema bancario, la entidad más grande, BBVA Bancomer, que dirige José Luis Elechiguerra, tiene 31.35% de participación de mercado; y en el caso hipotético de una fusión con Banamex, que comanda Fernando Chico Pardo, tendrían el 45.75% de concentración. Vaya, se tendrían que agregar Banorte y Santander para llegar a un porcentaje similar al que tendría Viva-Volaris.

En telecomunicaciones móviles, Telcel que dirige Daniel Hajj, cuenta con 57.9% de los clientes… y ni sumando a AT&T México y Movistar se lograría el porcentaje de la fusión aérea planteada hace ya casi un año. Y en un mercado controlado como es el de las Afores, el nivel máximo de concentración lo tiene Profuturo que conduce Arturo García, con el 19.8%.

Y en materia de supermercados, el gigante Walmart, que dirige Cristian Barrientos, tiene 38% del ticket… y sólo sumando la participación de Chedraui y Soriana, concentrarían 76% de los clientes.

Así, tal fusión que derivaría en el declive en la competencia en la industria aérea, señala un informe de Antitrust Intelligence que dirige Aitor Ortiz.

El reporte informa que la operación actual permite a ambas firmas un modelo similar que favorece la contención de los precios, por lo que una integración podría elevar tarifas, principalmente en rutas con poca competencia, eliminar itinerarios poco rentables y favorecer la formación de monopolios o duopolios en ciertos destinos.

El precedente internacional aconseja cautela: en 2013 la Comisión Europea bloqueó la compra total de Aer Lingus por Ryanair por considerar que perjudicaría la competencia, y en 2024 fue cancelado el acuerdo de fusión entre JetBlue y Spirit luego de que un juez federal de Boston, Estados Unidos, decretara que éste contravenía la legislación antimonopolio de aquel país. Ciertamente, Spirit no sobrevivió más de un año.

Antitrust Intelligence señala que, aunque diversas eficiencias serían posibles, será la CNA la que definirá si éstas son suficientes para compensar el daño potencial a los viajeros. Vaya, con una oferta fusionada de asientos Viva-Volaris superior al 80% en los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara, 92% en Tijuana, 90% en Culiacán, 79% en Ciudad Juárez y 71% en terminales como la de Acapulco, Mérida y Oaxaca, la decisión oficial será crucial… así sea sólo para quedar bien.

Mexicana MRO, repartiéndose las culpas. Qué raro. Lo que debería ser una venta ordenada de la base de mantenimiento de aeronaves en el AICM y cuyos recursos serían repartidos entre los casi 8 mil extrabajadores de Mexicana de Aviación, hoy es tablado de gran opacidad y reparto de culpas: el Mexicana MRO atraviesa su peor momento financiero desde la quiebra de Mexicana en 2010. Por un lado, algunos grupos de trabajadores hacen responsable al Gobierno federal, pues Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que lleva ahora el Capitán Carlos Merino, por ser omiso más de 12 años en promover la venta de ese centro de mantenimiento.

Claro, el Gobierno acusa que el deterioro financiero de Mexicana MRO es exclusiva responsabilidad de los dirigentes de las agrupaciones sindicales ya que desde 2019 Mexicana MRO es administrada por un Consejo de Administración compuesto por los dirigentes laborales, en particular el Sindicato de Pilotos Aviadores a través del capitán Rafael Gutiérrez Barajas, quien desde 2019 es el presidente a quien se le achaca la pérdida de más de 300 millones de pesos durante su gestión… lo que ha metido premura para retomar ahora sí la venta.

¿También tú, ANAM? Aunque no se acreditan todavía irregularidades, ya pululan señalamientos en torno a relaciones políticas, familiares y empresariales detrás de un contrato de hasta 952 millones de pesos, adjudicado directamente por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que dirige Héctor Alonso Romero, a la firma Worryfree Tu Proveedor…, presuntamente ligada a José Marcos García Nieto, yerno de la pareja sentimental de Manuel Bartlett.

En esa contratación se ha mencionado la intervención de un funcionario, Fernando Figueroa Ríos, director general de Tecnologías de la Información de la ANAM, cuyo posible papel en la contratación y supervisión de los servicios también sería importante esclarecer, pues aparecen nueve empresas relacionadas comercialmente con Worryfree, entre ellas Issirmax, Construction Worker MX, Digital EMS y Grupo JR Ingeniería y Redes.

Habrá que establecer cuáles participaron en el contrato, qué servicios prestaron y cuánto participaron. No vaya a ser que se reedite el caso del Instituto Nacional Electoral en Aduanas.

El asunto cobrará relevancia porque el contrato vence el próximo 9 de diciembre y se reasignará… y habrá que observar si estas mismas empresas salen ganadoras no por sus capacidades tecnológicas, sino por su cercanía política y familiar.