¿Cómo vamos? (5/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Estas fueron tres conclusiones del anterior Pesos y Contrapesos. Menos personas buscando trabajo: 62 millones 094 mil 108 en septiembre de 2025 y 61 millones 735 mil 269 en septiembre de 2026. Menos personas trabajando: 60 millones 244 mil 382 en septiembre del año pasado y 59 millones 977 mil 049 en septiembre pasado. Más población ocupada generando poco ingreso, hasta dos salarios mínimos: 72.3% en septiembre de 2025 y 78.0% en septiembre de 2026.

Menos personas buscando trabajo, mal. Menos personas trabajando, mal. Más población ocupada generando hasta dos salarios mínimos de ingreso, mal. ¿Y cómo vamos con la creación de empleos en el sector formal de la economía? También mal, con un enorme rezago.

Para que todos los mexicanos mayores de 15 años que buscan trabajo (población económicamente activa), lo encuentren en el sector formal de la economía, se necesitan crear, al año, en ese sector, 1 millón 200 mil nuevos empleos. Tres datos. (I) Entre enero y septiembre deberían haberse creado, en el sector formal de la economía, 900 mil nuevos empleos. ¿Cuántos se crearon? 410 mil 200, 489 mil 800 menos, el 54.42%. (II) Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, a lo largo de esos doce meses, deberían haberse creado, en el sector formal, 1 millón 200 mil nuevos empleos. ¿Cuántos se crearon? 355 mil 594, 844 mil 406 menos, el 70.37%. (III) Entre 2019 y 2025, los primeros siete años completos de la 4T, deberían haberse creado, en el sector formal, 8 millones 400 mil nuevos empleos. ¿Cuántos se crearon? 2 millones 437 mil 712, 5 millones 962 mil 288 menos, el 70.98%.

En el sexenio de Fox (2000-2006), se crearon, en el sector formal de la economía, 979 mil nuevos empleos, 163 mil 167 en promedio al año, el 13.60% de los requeridos. En el de Calderón (2006-2012), se crearon 2 millones 052 mil, 342 mil 057 en promedio, el 28.50% de los necesarios. En el de Peña Nieto (2012-2018), se crearon 3 millones 898 mil, 649 mil 775 en promedio, el 54.15% de los requeridos. En el de López Obrador (2018-2024), se crearon 2 millones 023 mil, 337 mil 167 en promedio, el 28.10% de los necesarios.

La principal ventaja de la informalidad es no estar en la mira del SAT, con todo lo que ello significa en términos de ingreso disponible, el que resta una vez pagados los impuestos. Comparando solo los impuestos relacionados al empleo, un trabajador informal paga, más o menos, 80% menos impuestos que uno formal.

La principal desventaja de la informalidad es la baja capacidad para generar ingreso, con todo lo que ello implica en términos de bienestar. El ingreso promedio mensual de un trabajador formal es 10 mil 716 pesos. El de uno informal 5 mil 334, 5 mil 382 menos, el 50.22%.

Espero que estos cinco Pesos y Contrapesos, permitan responder, al menos parcialmente, la pregunta ¿cómo vamos en materia de economía? Podríamos considerar muchos otros indicadores: empresas constructoras; sector servicios; empresas comerciales, tanto mayoristas como minoristas; actividad industrial, con todas sus ramas; sector manufacturero, una de ellas; turismo; industria automotriz, tanto vehículos pesados como ligeros; comercio exterior, ¡muy importante!, cada uno con su propia historia, parte de la historia de la economía mexicana.

¿Cómo vamos? Podríamos ir mejor, mucho mejor.