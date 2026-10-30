“Mi proyecto de vida no fue ser un funcionario, sino cambiar al país”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Falleció el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, referente de la izquierda mexicana e impulsor de la lucha por la democracia. Tres veces candidato a la Presidencia y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular. Encabezó un movimiento que cambió la historia política del país y su trayectoria es inseparable de la exigencia de elecciones libres, la pluralidad y el respeto al voto. Su partida deja un legado indispensable para entender nuestra vida democrática. Hace un par de años, platicamos con el ingeniero sobre su vida y trayectoria en una entrevista en Muy Personal.

Bibiana Belsasso (BB): Ingeniero, ¿se acuerda de esos primeros años cuando su papá era presidente?

Cuauhtémoc Cárdenas (CC): Claro que sí, pues fue lo que empecé a recordar y a tomar conciencia, que mi padre era presidente y vivíamos en Los Pinos… Estuve ahí hasta los 6 años.

Cuauhtémoc Cárdenas (c.), durante un evento en Veracruz, el pasado 28 de marzo. ı Foto: Cuartoscuro

BB: Años importantes de formación.

CC: Pues son años importantes, con recuerdos vagos, pero interesantes.

BB: ¿Recuerda reuniones que veía, pláticas, gente, a presidentes de otros países?

CC: No de otros países, no se acostumbraba en esa época, pero sí recuerdo que llegaba mucha gente a ver a mi padre. Cuando tiene lugar la expropiación, en marzo de 1938, tenía menos de 4 años, pero me acuerdo de haber tenido la sensación de que algo importante estaba sucediendo ahí, en el entorno familiar. Había más movimientos, un tanto distinto…

BB: Pero no se veían las confrontaciones que estamos viendo ahora…

CC: Y menos las ve un niño de muy pocos años. Y no se veían las confrontaciones que hay ahora, aunque quizá las de entonces puedan haber sido mucho más fuertes que las actuales.

BB: Platíqueme de sus años escolares.

CC: Entro a varias escuelas, primero en Jiquilpan, en la tierra de mi padre. Después a Ensenada, vamos a Mazatlán y vuelvo a terminar en Jiquilpan. Anduve en cuatro o cinco escuelas durante seis meses. Al terminar la primaria y la secundaria, me voy a la preparatoria en Morelia. Después regreso a hacer la carrera en la Escuela Nacional de Ingenieros, en Palacio de Minería.

BB: Empieza a meterse en la política…

CC: En movimientos estudiantiles. Hubo uno muy importante en protesta por la invasión de mercenarios en Guatemala, auspiciada por John Foster Dulles, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, y la CIA, que derrocan al gobierno democrático de Guatemala.

BB: Y llega a gobernar Michoacán…

CC: Años después, después de estar haciendo trabajo profesional como ingeniero civil, principalmente en la costa de Michoacán…

BB: Un Michoacán que le tocó mucho más tranquilo que a su hijo Lázaro…

CC: Más tranquilo, y más tranquilo que ahora, y sin narcotráfico.

BB: Se cambia de partido.

CC: Bueno, siendo gobernador, empezamos a participar en la Corriente Democrática con otro grupo de amigos. Planteamos nuestras inconformidades dentro del PRI… Dejamos el partido, porque siguió un camino contrario a los principios que postulaba, de tomar decisiones con procedimientos democráticos.

BB: Y se transforma en el PRD.

CC: Primero en el Frente Democrático Nacional. Yo soy el candidato de 4 partidos, de muchas organizaciones sociales. Se da una importante movilización política y social. Estoy convencido de que la elección de 1988 se ganó.

BB: Que fue cuando se cayó el sistema…

CC: Así es. No tuvimos manera de revertir ese fraude por las vías constitucionales…

BB: ¿Cómo fueron esas noches?

CC: Supimos que se había presentado en la Comisión Electoral la información de un distrito de Tula. Un representante de uno de los partidos del Frente Democrático Nacional muestra el acta que tenía, firmada por los representantes de todos los partidos, incluyendo el PRI, que decía: “Las cifras que yo tengo aquí consignadas no corresponden a lo que están presentando en las pantallas”. En ese momento, Bartlett suspende la sesión, hay consultas con el presidente De la Madrid y dice: “Cancelen, ya no sigan dando información en los lectores”.

BB: ¿Y por qué lo dejó pasar?

CC: No, pues no era cosa de dejarla pasar, no teníamos instrumentos para no dejarlo pasar… La elección se calificó hasta varios días después y todavía seguimos echando mano de los recursos que la ley nos permitía para tratar de revertir el fraude, que se acaba de consumar cuando el Colegio Electoral se montaba en la Cámara de Diputados, califica la elección y declara ganador a Carlos Salinas.

BB: Y de ahí, ¿cómo lo toma?

CC: La salida que se encontró fue formar un partido que buscara seguir impulsando los objetivos que había tenido el Frente Democrático Nacional. De ahí nace el PRD.

BB: Trabaja 6 años y se presenta…

CC: Me vuelvo a presentar como candidato en otras condiciones. Es cuando se da el levantamiento zapatista en Chiapas; el asesinato del candidato presidencial del gobierno del PRI…

BB: Un México muy complicado…

CC: Sí, y un electorado muy asustado por las propagandas del propio gobierno, y se da un resultado favorable al PRI.

BB: Y usted siguió trabajando todos esos años con su proyecto…

CC: Hasta que se presenta la oportunidad de contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

BB: Y usted es el primer jefe de Gobierno que es votado…

CC: Así es, el primer jefe de Gobierno elegido en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

BB: Antes de concluir su jefatura se va a otra campaña. ¿Qué diferencias hubo?

CC: Bueno, el voto se contó.

BB: Usted en algún momento quiso hacer un solo grupo contra el PRI y el PAN.

CC: Se buscó y se dieron algunos pasos para tener un programa común con Acción Nacional y con otros partidos, que finalmente la mayor parte quedó respaldando mi candidatura.

BB: Y ahí fue cuando precisamente se da la primera alternancia en este país.

CC: Bueno, el proyecto de vida mío no ha sido ser funcionario público. El proyecto de vida es cambiar la situación del país y para esto no hace falta ser un funcionario público. Se lucha desde cualquier trinchera que uno tiene.

BB: ¿Y qué siente Cuauhtémoc cuando ve el partido que fundó?

CC: Pues son responsabilidades de otros. Yo sigo haciendo lo que creo que tengo que hacer…

BB: ¿Usted siente que la izquierda se tendría que unir nuevamente?

CC: Siento que hacen falta propuestas y hacen falta principios.

BB: Tiene un matrimonio hermoso…

CC: Eso sí, cincuenta y tantos años y tres hijos maravillosos.

BB: Su mamá fue una figura importante.

CC: También lo fue en mi vida y en la vida de mi padre.

BB: ¿De sus abuelos?

CC: Pues a mis abuelos maternos los conocí… Mi abuelo era agricultor en Michoacán, comerciante también. Mi abuela estuvo dedicada al hogar con un montón de hijos, siempre muy cercanos a nosotros, a toda la familia.

BB: ¿Cuál fue el día más feliz de su vida?

CC: Muchos. He tenido muchos días felices, no recuerdo sino muy pocos días infelices.

BB: ¿El más triste?

CC: Pues la muerte de mis padres, el día que él murió y el día que murió mi madre.

BB: Compléteme esta frase: Cuauhtémoc Cárdenas es…

CC: Cuauhtémoc Cárdenas, un ciudadano mexicano.