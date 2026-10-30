Otro Capítulo en el Caso Herdez

¿Recuerdan el conflicto de Herdez?, del cual en este espacio le hemos documentado puntualmente, pues bien, ahora se abre un capítulo más en esta historia donde se da cuenta de una campaña orquestada por Aurora León, hermana de la señalada de falsedad, y agregan que en los capítulos que declara no cuenta la afirmación de su hermana Irene que reconoció de su puño y letra que fabricó un falso trabajador extorsionando a grupo Herdez; pretendiendo ahora que la familia la presente como mártir, presionando y señalando al juez y al Tribunal de Disciplina para que resuelva a su favor.

En redes se cuenta como la historia de una abogada presa por defender a un trabajador frente a una empresa grande. Su hermana, Aurora León, pide incluso que nadie compre productos de Herdez, una empresa mexicana fundada en Monterrey en 1914. Pedirlo es fácil; lo difícil es explicar lo que Irene escribió de su puño y letra.

En 2007, Alfredo Jorge Colín Huerta demandó a Herdez y a otras 19 empresas diciendo que había sido director general de todas al mismo tiempo. El juicio lo llevaba Irene León en el despacho de su jefe, el abogado Humberto Cavazos Chena. En su declaración ante la Fiscalía, ella escribió que Colín Huerta le contó que era chofer y que nunca había trabajado en ninguna de esas empresas. Lo sabía y aun así siguió adelante. Según su propia declaración, en 2014 la demanda se cambió para hacerlo pasar por asesor de Herdez, y el testigo que hizo perder a la empresa “se había puesto de acuerdo” con su jefe.

Ella misma le advertía a Cavazos que “en cualquier momento nos podían cachar”, una advertencia que sólo hace quien sabe que algo está mal. Y después de la condena, escribió, los abogados le pidieron a Herdez 20 millones de pesos en efectivo para no quitarle sus cuentas. Herdez hizo lo que cualquiera haría: acudió a las autoridades y denunció el engaño. La acusación la hizo la Fiscalía de la Ciudad de México, la prisión la ordenó un juez y, cuando esa Fiscalía quiso retirarse, un tribunal federal ordenó que el juicio siga. La Fiscalía General de la República sigue investigando, y la empresa se ha limitado a defenderse.

Aun así, la campaña de Aurora León va por el juez. En agosto publicó: “Los mexicanos no aceptamos el circo de Grupo Herdez ni mucho menos del juez Benítez Alcántara”. En julio acusó a la empresa de que, “además de comprar jueces”, reportaba sus publicaciones. Y el 16 de octubre, con la etiqueta del Tribunal de Disciplina Judicial, que puede sancionar y destituir jueces, escribió: “Pedirle a una persona que espere un año a que revisen a su juzgador es una burla”. Con esos mensajes hace su propio juicio, evidentemente parcial, y busca con un linchamiento público y mediático que el juez resuelva a favor de su hermana. Decir que Irene sólo hizo su trabajo al defender a un trabajador esconde que esa persona jamás lo fue; sirve para mostrarla como mártir e inocente y para presionar al Tribunal de Disciplina Judicial a dejar de lado la independencia judicial.

Personas cercanas al caso aseguran que existen audios en los que Aurora León presume que la destitución del juez Luis Benítez Alcántara ya estaría operada, con el respaldo de una alta funcionaria. ¿Qué la hace sentirse tan segura del destino del juez? ¿Con qué apoyos cuenta para presionar al tribunal que lo vigila?

Hay algo más. Cada juicio que se presenta con un trabajador falso le hace daño a quienes de verdad fueron despedidos y esperan justicia. Ocupa a los tribunales, hace desconfiar a los jueces y les da a las empresas un argumento para sospechar de cualquier demanda. Defender a los trabajadores exige decir la verdad sobre este caso. Antes de pedir que la gente deje de comprar, valdría la pena que Aurora León contara lo que su hermana escribió: “Estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas”.

Shein se enoja. Shein está alzando la voz ante el retraso en la renovación de permisos aduaneros para 11 empresas de mensajería que utiliza para procesar sus envíos de bajo valor en México, una situación que, advirtiendo, que puede afectar sus operaciones justo antes de la temporada de fin de año. La compañía cuestiona las consecuencias de reducir la capacidad operativa autorizada bajo el esquema T1, que permite importar mercancías de hasta 2 mil 500 dólares mediante empresas de mensajería, al considerar que las demoras terminarán afectando a los consumidores. Entre las empresas que perdieron su autorización está Conejo Corriendo, filial mexicana de J&T Global Express, que también trabaja con Temu y AliExpress, además de Welldex Trading. La preocupación se extiende a otros operadores, pues los permisos de DHL, UPS y FedEx vencen el 2 de diciembre y el de Estafeta, el 22 de diciembre. Su modelo chino de importaciones de bajo costo enfrenta mayores exigencias regulatorias, mayores restricciones comerciales y aduaneras en Estados Unidos y Europa, investigaciones regulatorias, presión de competidores y mayores costos logísticos. Además, la revisión del T-MEC coloca bajo mayor atención el tratamiento de mercancías provenientes de China y las reglas de competencia regional, donde estas empresas asiáticas ya no son la mejor opción, y han disminuido sus ventajas en cuanto a sus productos tendiendo como consecuencia la disminución en sus ingresos; y aunque no se habla de crisis en su negocio ya se vislumbran problemas financieros de operación.

Voz en off. Schneider Electric ha destinado 3 mil 600 millones de pesos, equivalentes a 190 millones de dólares, a la ampliación de su Campus Querétaro, inversión orientada a incrementar su capacidad de manufactura en México y fortalecer su posición como proveedor de soluciones para el mercado de Norteamérica. El proyecto responde al crecimiento de la demanda de equipos y tecnología para electrificación, automatización y digitalización, particularmente en sectores industriales, centros de datos e infraestructura energética. La expansión también busca robustecer la cadena de suministro regional y acercar la capacidad de producción a los mercados que requieren infraestructura eléctrica y sistemas de gestión de energía. Con esta ampliación, la compañía alcanza 12 plantas de manufactura en México, donde mantiene operaciones desde 1945, y refuerza el papel del país dentro de su estructura industrial y de atención a clientes en la región…