Rinden homenaje a un demócrata

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con el reconocimiento por igual de partidarios y adversarios; políticos, legisladores, académicos, dirigentes de todos los partidos e intelectuales de dentro y fuera del país como el hombre que abriera el camino a la democracia en el país, que hoy está en grave riesgo, se llevó cabo el funeral del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con una guardia en el Panteón Francés de la Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas Batel y el desfile también de dirigentes de distintos sectores.

Muchos de quienes al lado de quien intentó en vano democratizar al PRI, creara una corriente con ese propósito, fracasara y del brazo de otros destacados políticos e intelectuales abandonaran ese partido para crear un frente nacional con ese propósito, del que surgiera el desaparecido PRD y posteriormente el movimiento que hoy gobierna, desfilaron ante su féretro.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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La rebambaramba político-electoral originada por la corrupción en el INE, a causa de los “superpoderes” que la Cámara de Diputados le aprobara a Guadalupe Taddei durante su gestión al frente de ese organismo, logró lo que parecía imposible ante la proximidad de las elecciones del año que entra: unificar a las bancadas de todos los partidos que se preparan para acortarlas y las decisiones de la interina, Blanca Cruz, sean colegiadas.

Fueron esos poderes en exceso autorizados por diputados, que la señora Taddei hizo y deshizo durante su gestión e impuso a sus recomendados que, junto con el proveedor favorito, se despacharon en grande.

El expresidente Ernesto Zedilllo responsabilizó al Gobierno federal morenista de debilitar las instituciones encargadas de garantizar independencia judicial, competencia electoral y contrapesos al Poder Ejecutivo, al participar en Madrid en la mesa “Europa, América y el destino de la democracia”, organizado por Letras Libres en el marco de su 25 aniversario.

Criticó a Morena de haber llegado al poder en elecciones democráticas y después capturar y debilitar instituciones y organismos autónomos, encargados de garantizar procesos limpios y transparentes, por lo que ha dejado de reunir atributos necesarios para considerarse una democracia.

Sin repetir que “suda agua bendita”, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, admitió públicamente que “si hay un clan Taddei”, él es autor intelectual “involuntario”, lo que era sabido: por recomendar a Guadalupe Taddei al expresidente López Obrador para presidir el INE e intervenir en decisiones políticas que contribuyeron a que algunos de sus familiares llegaran a posiciones públicas.

En víspera del primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo y de la marcha contra la violencia convocada en ese municipio michoacano, la Fiscalía estatal ordenó detener a la secretaria de Bienestar municipal, Rosa Alejandra Vargas, por presunto encubrimiento de ese homicidio.