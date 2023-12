Napoleón y su código civil

“La ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza”

Napoleón Bonaparte

La semana pasada se estrenó en México una de las películas más esperadas del año, Napoleón, protagonizada por Joaquín Phoenix, y dirigida por Ridley Scott, cuya trama se desarrolla entre la realidad y la ficción; sin embargo, deja mucho que desear; al tratarse de una película que no tiene que apegarse a la realidad, sin embargo no hay razones para inventar cosas que no le dan más a la película y sí le restan, como la escena en donde un joven Napoleón está presente en la ejecución de María Antonieta en la guillotina.

Otro de los hechos falsos de la película, está basado en una pintura famosa, Napoleón montado a caballo, como lo presenta el cartel de la película e innumerables escenas en las batallas, lo cual es falso, pues no montaba, ya que su formación militar era de artillero, por eso conocía muy bien el uso de los cañones con los cuales ganó sus batallas; otro acto imperdonable de la película son los cañonazos contra las pirámides de Egipto, en cuyo lugar estuvo, pero nunca disparó contra ellas, como tampoco abandonó Egipto para regresar a ver a Josefina, por informes de que lo engañaba.

Sin duda, lo mejor de la película es la gran actuación de Phoenix, quien encarna a un Napoleón acomplejado y distante; es el segundo personaje histórico con más películas realizadas sobre su vida, el primero es Jesucristo. Lo que desde mi punto de vista le faltó a la película, fue que hablara de las cuestiones políticas que enfrentó su gobierno, así como las grandes obras que desarrolló, entre ellas el primer Código Civil, que aglutinó las diversas áreas del derecho civil, promulgado el 21 de marzo de 1804, siendo Napoleón Primer Cónsul de Francia.

El Código Napoleónico, según E. Tarle, tenía dos objetivos: “Uno era que actuara como la piedra angular de toda la vida jurídica de Francia; el otro era afirmar la victoria de la burguesía sobre la vida feudal, como culminación de la revolución, con normas emanadas de la razón”; considerado el mayor logro del pensamiento jurídico de una nación, estandarizando las normas jurídicas a nivel nacional y dejando atrás los sistemas consuetudinarios que regían en las diversas provincias francesas.

Dentro de las innovaciones del Código se encuentran el principio de irretroactividad de la ley; la legalización del divorcio, con lo cual le quita el poder a la Iglesia Católica, y lo traslada al Estado, como fue el registro de nacimientos, de matrimonios, de defunciones y la administración de los panteones, la mayoría de sus disposiciones eran vanguardistas; sin embargo, el trato hacia la mujer fue un retroceso, donde la esposa no tenía casi ningún derecho frente al marido.

El Código Napoleónico fue tan importante, que la mayor parte de las naciones lo tomaron como un modelo a seguir, en México, el gobierno de Oaxaca promulgó el primer Código Civil en 1827, cuya principal fuente era el código francés; integrado por tres libros, que trataban de las personas, los bienes y las formas de adquirir la propiedad.

La película Napoleón, lo que más desarrolló fueron sus batallas, muy impactantes por su realismo y grandes cuadros pictóricos, sin embargo, en las memorias que escribió Napoleón, cuando se encontraba exiliado en la isla de Santa Elena, dejó escrito: “Mi verdadera gloria no está en haber ganado cuarenta batallas, Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Pero lo que nada borrará, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil”, del cual la película no habla por no ser algo que sea interesante para el espectador, pero que fue trascendente para el desarrollo de las sociedades modernas.