La reforma pendiente del notariado

“La más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista, del tiempo que le tocó vivir”

Camilo José Cela, Antonio Fernández

En las últimas semanas han tomado gran relieve los temas del notariado, por un lado tuvimos la elección para la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Asociación Civil, la cual destacó por las mutuas descalificaciones de las que fueron objeto los candidatos, principalmente, por la forma en que accedieron al notariado, resultando ganadora la licenciada Guadalupe Díaz Carranza, titular de la notaría 83 de la ciudad de Oaxaca.

También en las recientes semanas hemos tenido noticias de la venta de una notaría en Cuernavaca, estado de Morelos; mientras que en Tamaulipas, el recién nombrado gobernador, Américo Villarreal Anaya, denunció a los recién nombrados notarios por el exmandatario García Cabeza de Vaca, por no reunir los requisitos para ser notarios, los cuales fueron nombrados días antes de que terminara su periodo de gobernador.

Para evitar situaciones como las referidas, la senadora y notaria Olga Sánchez Cordero presentó una reforma al notariado para evitar los abusos de los gobernadores en las designaciones de los notarios, al nombrar a personas que no tienen una carrera notarial,y acceden al notariado sin presentar exámenes de oposición, y así corregir esta situación, la cual fue presentada el 19 de enero de 2022 y consiste en una propuesta de reforma del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para homologar los requisitos y procedimientos para la designación de los notarios, bajo criterios objetivos y técnicos, teniendo como criterio principal la preparación, experiencia y honorabilidad y como único medio de acceso mediante un examen de oposición.

Para evitar que los gobernadores sigan cometiendo abusos en el nombramiento de notarios, y que el nombramiento no se preste para pagar favores políticos, premiar a funcionarios del Gobierno o incluso vender las patentes de notario, es importante retomar la propuesta de reforma al notariado, y de esta forma fortalecer el Estado de derecho con notarios bien preparados, imparciales y honestos.

El contar con notarios calificados y honestos ayudará a evitar la corrupción y contribuirá a evitar fraudes, ya que la fe pública con que cuentan les permite autentificar los actos que ante ellos se otorgan, además de ser factores importantes en la seguridad patrimonial de millones de personas, así como en la vida de las sociedades que ante ellos se constituyen, se modifican y se liquidan.

No se puede dejar en manos de los políticos el nombramiento de quienes brindan seguridad jurídica, ya que al ser nombrados por los gobernadores, además de que no tendrían la preparación necesaria para desempeñar la función notarial, queda en duda su independencia e imparcialidad con quien los nombró, por ello es muy importante que la reforma propuesta se apruebe, en virtud de que quien la propuso conoce desde adentro los entretelones del notariado, sabe perfectamente qué es lo que aqueja al notariado y cómo lo puede ayudar a mejorar. Además, otro aspecto a tomar en cuenta y no menos importante es que tampoco pueden permanecer eternamente en el cargo, por ello también debe regularse de una mejor forma su retiro. Todavía quedan dos años de la actual legislatura, esperemos que no abandonen tan importante propuesta, por el bien de todos.