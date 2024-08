41 meses, y sumando

41 meses suma la inflación por arriba de la meta establecida por el Banco de México, 3%. En ese periodo la inflación promedio anual, para cada mes, fue 6.24%: 8.70% la mayor, en agosto y septiembre de 2022; 4.26% la menor, en octubre de 2023.

Esta ha sido la inflación anual en lo que va del año. Enero: 4.88%, 0.22 puntos porcentuales mayor que la de diciembre de 2023, el 4.72%. Febrero: 4.40%, 0.48 puntos porcentuales menor que la de enero, el 9.84%. Marzo: 4.42%, 0.02 puntos porcentuales mayor que la de febrero, el 0.45%. Abril: 4.65%, 0.23 puntos porcentuales mayor que la de marzo, el 5.20%. Mayo: 4.69%, 0.04 puntos porcentuales mayor que la de abril, el 0.86%. Junio: 4.98%, 0.29 puntos porcentuales mayor que la de mayo, el 6.18%. Julio: 5.57%, 0.59 puntos porcentuales mayor que la de junio, el 11.85%.

La inflación se acelera cada vez más: la de mayo resultó 0.85% mayor que la de abril; la de junio 6.18% mayor que la de mayo; la de julio 11.85% mayor que la de junio, muestra de dos fracasos. El primero del Banco de México, que ha sido incapaz de llevar la inflación a la meta que él mismo ha fijado, 3%. En julio la inflación (5.57%), fue 2.57 puntos porcentuales mayor que la meta, el 85.67%. El segundo del gobierno federal, en concreto del Paquete contra la Inflación y la Carestía, PACIC, cuyos “logros” sigue presumiendo el gobierno.

Leemos, en el documento de la SHCP Resultados económicos y de finanzas públicas, 2019 – 2024, publicado el 31 de julio pasado, que gracias al PACIC “el precio de 24 productos de la Canasta Básica (se ha mantenido) estable en $1,039, y hoy en $812 (si bajó no se mantuvo estable)”. De acuerdo al último reporte de inflación del INEGI, en términos anuales, en julio, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó 5.60%, mismo que incluye los 176 productos y servicios que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria del CONEVAL, 24 de los cuales, los contemplados por el PACIC, el 13.64% de los 176, podrían no haber subido (hay que revisarlo). Pero el hecho es que el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó 5.60% en términos anuales (comparando julio de 2024 con julio de 2023), y 1.22% en mensuales (comparando julio con junio).

Lo he escrito una y otra vez, y va de nuevo. El primer problema es que el Banco de México tiene metas de inflación, lo cual es éticamente injusto y económicamente ineficaz. Mientras haya metas de inflación tendrá que haber inflación. El segundo es que la junta de gobierno del banco central no reconoce que el comportamiento de la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, que nunca se menciona, ni en los anuncios de política monetaria, ni en los reportes trimestrales de inflación, es un determinante de la inflación. Es más, en el documento Instrumentación de la Política Monetaria a través de un Objetivo Operacional de Tasa de Interés, leemos que “Un banco central no puede controlar directamente la inflación ni las variables que la determinan”, afirmación que tiene sentido si el comportamiento de la cantidad de dinero que se intercambia en la economía no tuviera que ver con la inflación, lo cual no es cierto. Tiene que ver, ¡y mucho!

Por lo pronto, ayer el Banco de México decidió bajar a 10.75% la TII. ¿Qué significa? Lo explico en el próximo Pesos y Contrapesos.