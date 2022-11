Expectativas económicas, ¿ciencia o charlatanería? Buena parte de las preguntas que nos hacen a los economistas tiene que ver, como si fuéramos capaces de predecirlo, con el futuro. No lo somos y a las pruebas me remito, centrando la atención en una de las preguntas más socorridas, la del crecimiento, sobre todo por estas fechas: ¿cuánto crecerá la economía el año entrante? La única respuesta honesta es no sé. Y no es que yo no sepa. Es que nadie sabe.

Todos los meses el Banco de México levanta, entre 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado, nacional y extranjero, la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado.

Una de las preguntas es del crecimiento económico, medido por el comportamiento del Producto Interno Bruto. Veamos cómo evolucionó, en los últimos doce meses, de noviembre 2021 a octubre 2022, la expectativa de crecimiento para 2022. Tomo en cuenta la media de las respuestas recibidas y pongo entre paréntesis la expectativa más optimista y luego la más pesimista.

Noviembre 2021: 2.79 por ciento (4.00, 1.90). Diciembre 2021: 2.79 por ciento (4.00, 1.90). Enero 2022: 2.27 por ciento (3.39, 1.20). Febrero 2022: 2.04 por ciento (2.60, 1.10). Marzo 2022: 1.76 por ciento (2.50, 1.00). Abril 2022: 1.73 por ciento (2.50, 1.07). Mayo 2022: 1.76 por ciento (2.30, 1.20). Junio 2022: 1.77 por ciento (2.40, 1.20). Julio 2022: 1.78 por ciento (2.40, 1.00). Agosto 2022: 1.93 por ciento (2.40, 1.40). Septiembre 2022: 2.01 por ciento (2.56, 1.70). Octubre 2022: 2.12 por ciento (2.60, 1.60).

Entre noviembre de 2021 y octubre de 2022 la media de la expectativa de crecimiento pasó de 2.79 a 2.12, una variación a la baja de 0.67 puntos porcentuales, equivalentes al 24.01 por ciento. ¿Cuál de las dos es la buena? Ninguna, si bien es cierto que la segunda se acercará más que la primera al resultado, como más se acercará la expectativa de la encuesta de noviembre, y aún más la de diciembre, porque conforme pasan los meses y se dispone de más información respecto al crecimiento en el año menos se dificulta la tarea de proyectar. Pongo el ejemplo del 2021.

En la encuesta de enero de 2021, sin todavía ninguna información relacionada con el crecimiento de la economía ese año, la expectativa de crecimiento para 2021 fue 3.74 por ciento (5.80, 1.55). Pasaron los meses, se fue conociendo información sobre el crecimiento, tanto por el IGAE como por el PIB, y en la encuesta de diciembre de 2021, con la información del IGAE hasta octubre y la del PIB hasta el tercer trimestre, la expectativa de crecimiento fue 5.59 por ciento (6.00, 5.00). ¿Cuánto creció la economía en 2021? 4.8 por ciento.

Otra prueba de que los economistas no somos capaces de predecir el futuro es la enorme diferencia entre las expectativas, desde la más optimista hasta la más pesimista. Pongo de ejemplo la expectativa de crecimiento para 2023, según la encuesta de octubre pasado. La media es 0.97 por ciento. La más optimista 1.80. La más pesimista 0.00.

Si los economistas fuéramos capaces de predecir el futuro habría, con relación a cada pregunta (por el crecimiento, por la inflación, por el tipo de cambio, por la tasa de interés, etc.) una sola expectativa y ésta no cambiaría. La realidad es que hay muchas y cambian.

