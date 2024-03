Comercio exterior (2/2)

En enero la balanza comercial de México resultó deficitaria por 4,314.7 millones de dólares

En febrero nuevamente, pero por 584.7 millones, lo cual, de creerse que el déficit es malo (en términos de dólares se importa más de lo que se exporta), y el superávit bueno (en términos de dólares se exporta más de lo que se importa), es una buena noticia. El hecho es que, contra lo que pueda opinarse de bote pronto, lo correcto es el déficit, no el superávit.

Para entenderlo hay que tener en cuenta que el problema económico es la escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis, y que una de las condiciones que debe cumplirse para minimizarla, y maximizar el bienestar (la otra cara de la moneda), es que la oferta total de bienes y servicios sea la mayor posible, oferta compuesta por lo que se produce en el país, más las importaciones, menos las exportaciones, por lo que, para maximizarla, las importaciones tienen que ser mayores que las exportaciones o, dicho de otra manera, la balanza comercial debe ser deficitaria. Pongo un ejemplo.

La oferta total (OT) es igual a la producción nacional (PN) más importaciones (IM) menos exportaciones (EX). OT = PN + IM – EX. ¿Con qué resultado, en la balanza comercial (equilibrio: EX = IM; superávit: EX > IM; déficit: EX < IM), se minimiza la escasez?

Supongamos una PN de $1,000 y equilibro en la balanza comercial, de tal manera que IM = $100 = EX = $100. OT = $1,000. (OT = $1,000 + $100 – $100 = $1,000).

Supongamos la misma PN de $1,000 y superávit en la balanza comercial, de tal manera que EX = $200 > IM = $100. OT = $900. (OT = $1,000 + $100 – $200 = $900).

Supongamos la misma PN de $1,000 y déficit en la balanza comercial, de tal manera que IM = $200 < Ex = $100. OT = $1,100. (OT = $1,000 + $200 – $100 = $1,100).

Con equilibrio la OT = $1,000, con superávit = $900, con déficit = $1,100. ¿Con cuál se maximiza la OT y se minimiza la escasez? Con déficit. ¿Con cuál se minimiza la OT y se maximiza la escasez? Con superávit.

(Que la balanza comercial sea deficitaria quiere decir que con lo que se exporta no alcanza para pagar lo que se importa, por lo que de algún otro lado deben obtenerse los dólares para cubrir el déficit: o de remesas, o de inversiones extranjeras, o de repatriación de capitales, o de préstamos en dólares, conviniendo que sea de inversiones extranjeras directas, que matan dos pájaros de un tiro: se producen bienes y servicios, se crean empleos y se generan ingresos, y se obtienen los dólares para cubrir el déficit).

Qué bueno, por lo explicado en los párrafos anteriores, que en enero y febrero hubo déficit en la balanza comercial. Qué malo, si lo que conviene es el déficit y no el superávit, que en febrero haya sido mucho menor que en enero (3,730.0 millones de dólares menor, el 86.45%), lo cual es una de las señales de la desaceleración de la economía, documentada en los dos anteriores Pesos y Contrapesos, desaceleración que implica, entre otras cosas, menores compras, ya sea de productos nacionales, ya de extranjeros. Con relación a enero, en febrero las exportaciones crecieron 20.89% y las importaciones 10.88%, 10.01 puntos porcentuales menos, el 47.92%.

Si algo debe preocupar de los resultados de la balanza comercial en febrero es el menor déficit, una de las muchas señales de la desaceleración de la economía.